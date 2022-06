DreamHouse.info.pl

Firma powstała w 2004 roku. W pierwszych latach działalności właściciele firmy pośredniczyli w wynajmie ekskluzywnych domów i apartamentów . Wizyty we wnętrzach każdej nieruchomości wzbudzały wiele emocji szczególnie wtedy, gdy oferowana przestrzeń wymagała modyfikacji aby zwiększyć jej atrakcyjność w oczach potencjalnych klientów. Tak właśnie zrodziła się pasja do aranżowania wnętrz, która rozwijała się w kolejnych latach a gromadzone doświadczenia właścicieli utwierdziły ich w przekonaniu, ze jeden choćby mebel ale niezwykły może wpłynąć na całość pomieszczenia w sposób szczególny. Jeśli do tego dopełnimy go równie nietuzinkowymi dekoracjami, efekt może być zdumiewający. Kształt, barwa, faktura i historia w tle każdego mebla stały się niemal obsesja i całym światem. Rosnąca pasja pogłębiła się przez odbywane podróże po Europie ze szczególnym rozmiłowaniem we Francji i Anglii. Lawendowe pejzaże Prowansji, zapach, smak i piękno klasycznej linii stylu Ludwika XV i XVI zawładnęło sercami właścicieli a nostalgiczny urok angielskich róż wzmocniony akcentami stylu shabby chic ostatecznie przesądził o wielkiej miłości do przestrzeni w stylu, który najbardziej kochają i którym chcą dzielić się z innymi.