Formsfield to serwis internetowy do zakupu i sprzedaży projektów do druku 3d. Klienci mają możliwość wydrukowania ich na własnej drukarce lub zamówienia do wydrukowania przez nas i dostarczenia. W odróżnieniu od innych serwisów tego typu koncentrujemy się na produktach użytkowych z dziedziny domowo biurowej.