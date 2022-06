Szuflada Projektów – Autorska Pracownia – Marta Aleksandra Kalita

W ramach „Szuflady projektów” proponujemy usługi: projektantów branżowych, geodetów, architekta wnętrz, projektanta zieleni, dekoratora okien. Na etapie wykonawstwa projektów: inspektora nadzoru, kierownika budowy, project managera, szefa ekipy oraz wykwalifikowanych pracowników budowy, stolarzy, szklarzy, wykonawcę zieleni.

Proponujemy również, nową usługę na polskim rynku, dzięki której,

nieruchomość, przeznaczona na sprzedaż nabiera lepszych cech, co ułatwia znalezienie nabywcy. Home staging jest bardzo popularną usługą w Europie i w Stanach Zjednoczonych, w Polsce dopiero odkrywamy zalety fachowego wsparcia podczas dostosowania przestrzeni nieruchomości pod sprzedaż. Niewielki koszt usługi i ewentualnych korekt wnętrza bardzo podnosi standard i odbiór przestrzeni przez potencjalnych nabywców a to przekłada się na znacznie wyższą cenę sprzedaży.

Zapraszam więc do zapoznania się z zawartością poszczególnych „Szuflad”,

zachęcam do zadawania nam mnóstwa pytań, na każde odpowiemy rzetelnie – jesteśmy na to przygotowani. Naszym mottem jest powiedzenie, że nie ma zadań projektowych niemożliwych, na takie zadania potrzebujemy tylko więcej czasu…