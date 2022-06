Metafor jest młodym, polskim studiem projektowo-konstrukcyjnym, powstałym latem 2014.

Jego współtwórcą jest Wo Mierzwa, polski projektant wzornictwa przemysłowego. Studio blisko współpracuje z szeroko pojętym przemysłem, skąd bierze swoją genezę. Powstało aby mieć czynny udział w kreowaniu nowej, bardziej funkcjonalnej i estetycznej rzeczywistości. Współpraca z producentami to przede wszystkim praca na rzecz odbiorcy i realizacja pełnej wizji od szkicu po wprowadzenie na rynek i prezentację produktu. Każdy projek studia to wynik pracy interdyscyplinarnego zespołu tworzonego pod kątem realizowanego projektu. Studio zapewnia również profesjonalne wsparcie techniczne podczas realizacji i optymalizację pod kątem produkcji. Metafor to również producent wysokiej jakości mebli i twórca oryginalnych limitowanych edycji przedmiotów, o wysokim walorze estetycznym.