AFABLA to apetyt na radość i inspiracja pełnią życia, unikatowa materia o smaku kolorów i z miłości do kształtów. To aktywacja przestrzeni za pomocą przedmiotu.

AFABLA to młody polski brand kondensujący w sobie pasję projektowania i autorskiego wykonawstwa przedmiotów.

Założycielka, projektantka i wykonawczyni w jednej osobie- z zawodu plastyk w specjalności wyroby unikatowe oraz architekt krajobrazu, z zamiłowania fotografka i malarka.

Powstające tu przedmioty to głównie elementy użytkowo- dekoracyjne wystroju wnętrz- poduszki, odrestaurowane i przedesignowane meble, oraz inne wynalazki. All hand made.

Większość powstających przedmiotów występuje w pojedynczych egzemplarzach.