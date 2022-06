POLAND IS CRAZY to nowa firma specjalizująca się w designerskich

pamiątkach z Polski. Tworzymy ją my - młodzi ludzie, którzy kochają podróżować,

zarówno w te mniej, jak i te bardziej znane miejsca na ziemi.

Z każdego wyjazdu przywozimy oryginalne przedmioty charakteryzujące dany kraj.

Chcieliśmy, aby odwiedzający nas obcokrajowcy mogli także z Polski

zabrać coś, co będzie niezapomnianym gadżetem podróżnika.

Naszym pierwszym produktem są magnesy na lodówkę

- niedrogie i niewielkie, znajdą swoje miejsce i w walizce biznesmena i w plecaku backpackersa.

Są niezwykle popularne na całym świecie, jednak w Polsce oparte na niezbyt ciekawym wzornictwie.

My to zmieniamy!

Proponujemy produkty adekwatne do nowoczesnej Polski, z której jesteśmy dumni.

W odważnej kolorystyce, świetnie zaprojektowanej formie, opartej na prostocie i celności pomysłu, który

w każdym przypadku odzwierciedla nasza ideę 'crazy'.

Chcemy, by postrzegano nasz kraj, tak jak widzimy go my - jako miejsce otwarte na świat,

nowoczesne i dynamiczne, a nas Polaków, nie jako pesymistycznie nastawionych do życia ksenofobów,

ale ludzi z dystansem podchodzących do własnych wad, którzy nie wstydzą się skąd

pochodzą i chętnie się tym chwalą!