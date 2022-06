Sebastian Młynarczyk M-KRZEWY

M- Krzewy to firma zajmująca się importem najwyższej jakości krzewów formowanych.

Specjalizujemy się głównie w dostarczaniu produktów do centrów ogrodniczych. Współpracujemy także z firmami oferującymi szeroki zakres usług związanych z ogrodnictwem. Nasza oferta skierowana jest również do klientów biznesowych, którzy pragną wykorzystać rośliny do upiększenia swojego punktu usługowego. Ponadto firma M- Krzewy zajmuje się dystrybucją formowanych drzew alejowych. Jest to specjalna „Oferta Prestiż” skierowana do deweloperów, władz miast, gmin. Z naszej strony gwarantujemy Państwu produkty najwyższej jakości, dostawę do klienta oraz profesjonalną obsługę. Pomijając rolę pośredników, udaje nam się zachować wyjątkowo niskie ceny, które w połączeniu z jakością produktów stanowią o atrakcyjności naszej oferty. Szeroki asortyment, najwyższej jakości krzewy i drzewa formowane, doświadczenie pozwoliły nam zdobyć grono zadowolonych klientów.