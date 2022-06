Atte Studio to pracownia projektowa, specjalizująca się głównie

w architekturze wnętrz. Zakres naszej działalności obejmuje także architekturę krajobrazu oraz projekty mebli. Dysponujemy ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, w tym czasie mieliśmy przyjemność projektować zarówno przestrzeń prywatną jak i komercyjną. Skupiamy się na współpracy z klientem indywidualnym.

Naszą domeną są projekty, które cechuje

prostota i ponadczasowość. Szczególną uwagę przykładamy do trwałych elementów przestrzeni, które to dobieramy z ogromna starannością. Uwielbiamy naturalne materiały i jesteśmy przekonani, że dzięki nim można zbudować wnętrze szczere, wysmakowane i zawsze aktualne. W takiej przestrzeni kluczowym aspektem projektu staje się jej indywidualny charakter i dlatego tak ważne jest skupienie się na detalu. Fascynują nas piękne wzorniczo przedmioty, to one nadają personalny charakter wnętrzu.

Do zadania projektowego podchodzimy kompleksowo. Uczestniczymy z klientem w całym procesie realizacji projektu, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Posiadamy rozbudowaną sieć kontaktów ze sprawdzonymi specjalistami w swojej dziedzinie.