Pracownia Budownictwa Organicznego: Projektowanie i budowanie struktur w duchu organicznym - zdrowe, naturalne, lokalne materiały użyte do tworzenia zdrowych domów i siedlisk.

Nasza dziesięcioletnia działalność przyniosła realizację łącznie kilkudziesięciu obiektów, poczynając od małych altan czy saun, poprzez domy letniskowe i jednorodzinne, aż do potężnych obiektów takich jako 400- metrowe karczmy. Nie jednak mamy aspiracji być największą firmą w regionie, znacznie bardziej zależy nam, aby to, co budujemy było dopracowano najmniejszego szczegółu. Rzemieślnictwo przynosi wszak o niebo większą satysfakcję niż praca w fabryce. Dbamy przede wszystkim o to, aby nasi klienci byli zadowoleni z obiektów, które dla nich projektujemy i budujemy.

Skupiamy się na używaniu wyłącznie zdrowych i przyjaznych środowisku materiałów. Zdrowych to znaczy takich, które nie zawierają rakowych substancji VOC, oraz takich, których nie szkodzą człowiekowi w żadnej z faz cyklu życia budynku – zaczynając od jego budowy, poprzez właściwe użytkowanie, aż do końca cyklu, rozbiórki. Przyjaznych środowisku materiały to z kolei takie, które potrzebują niewielkiej ilości energii do ich produkcji i przetworzenia, a po zakończeniu cyklu życia budynku, łatwo się biodegradowują.

Zgodnie z tymi zasadami do naszych prac używamy przed wszystkim:

– okrągłych bali okorowanych wodą oraz drewna zabezpieczonego naturalnymi olejami

– kostek słomy, płyt konopnych oraz z włókna drzewnego, wełny owczej oraz wdmuchiwanej celulozy jako materiałów izolacyjnych

– strzechy, drewnianych dranic i gontów, łupka oraz dachów zielonych jako pokrycie zasadnicze

– glinianych oraz wapiennych tynków, drewnianego sidingu, cegieł adobe na wewnętrzne i zewnętrze ściany

– ścian typu cordwood, podłóg z ziemi ubijanej

W Organice przykładamy szczególną uwagę do tego, aby cała nasza ekipa była nie tylko dobrze wyszkolona i posiadała pełen zakres umiejętności potrzebnych do wykonania poszczególnych zadań, ale także by każdy czuł się dobrze i lubił swoją pracę. Ma to ogromny wpływ na finalną jakość produktów, zaczynając od unikalnego i wypracowanego projektu, przez dokładną i skrupulatną pracę naszych naturalnych budowniczych, do dobrze zarządzanego i nowoczesnego zarządzania procesem budowy.