CUSTOM PLUS PRACOWNIA PROJEKTOWA MIRELA ŚWIERC

CUSTOM PLUS | to młoda, kreatywna, a zarazem doświadczona pracownia architektury wnętrz, założona przez Mirelę Świerc - absolwentkę Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Architektura Wnętrz.

Projektowanie wnętrz to nasza praca, przyjemność, a przede wszystkim pasja - pasja do tworzenia. Specjalizujemy się w projektowaniu wnętrz prywatnych oraz przestrzeni publicznej. Zapewniamy kompleksową opiekę nad całym procesem inwestycyjnym: od koncepcji do realizacji.

Zapraszamy do kontaktu.