Od prawie 20 lat tworzymy miejsca, które cieszą oko, są funkcjonalne i tworzą atmosferę adekwatną do swojego przeznaczenia. Miejsca te powstają w odpowiedzi na opis marzeń, gustów I planów naszych Klientów. A co równie ważne - każdy z naszych projektów został zrealizowany w zaplanowanym terminie I budżecie.

Umiemy sprostać wyzwaniu bycia efektownym I efektywnym niezależnie od skali realizacji. Nasze projekty to zarówno pojedyńcze pomieszczenia (kuchnie, łazienki, salony) przez kompleksowe projekty mieszkań, apartamentów i domów aż po duże obiekty użyteczności publicznej.

Zespół AFD Interiors składa się z architektów, konstruktorów oraz instalatorów. Na podstawie wieloletniego doświadczenie w branży współpracujemy ze sprawdzonymi ekipami remontowymi i możemy zrealizować dla Państwa zlecenie "pod klucz". Oferujemy również doradztwo w zakresie finansowania inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu :) 508678624