Zapraszamy do krainy naszych mebli kuchennych, gdzie znajdziesz perfekcyjne sposoby, rozliczne design, rzetelność wykonania i wiele, wiele więcej. Pracujemy z najznamienitszymi dostawcami takimi jak Blum co powoduje że nasze meble kuchenne są w stanie wytrzymać długie lata użytkowania w wyśmienitej formie. Salon mebli kuchennych KuchnieMP wykreuje dla Was współczesne meble kuchenne, z niespotykaną dbałością o szczegóły. Nasze kuchnie na wymiar znamionuje solidność wykonania, trwałość, wyróżnia je również nowomodny design, który spowoduje że zauroczysz się w Twojej nowatorskiej kuchni. Przez własne długoletnie doświadczenie w planowaniu mebli kuchennych jesteśmy w stanie perfekcyjnie zaprojektować kuchnie na wymiar tak aby uzyskać jak najlepsze zagospodarowanie powierzchni pomieszczenia kuchennego. Wspomożemy również dopasować odpowiedni sprzęt AGD.

Gorąco zapraszamy do wstąpienia do naszego salonu kuchni na wymiar znajdującego się w mieście Bielsko Biała przy ulicy Piekarskiej 86, w którym odpowiemy na Wasze pytania, doradzimy podczas wybierania wyglądu mebli kuchennych, rozmieszczenia oświetlenia oraz układu mebli kuchennych w Waszej nowej kuchni. Pomimo temu że nasz salon kuchni na wymiar mieści się w Bielsku-Białej zapraszamy także zainteresowane z innych miast takich jak Cieszyn, Żywiec, Oświęcim jak również z innych części Polski, albowiem swoje usługi prowadzimy na terenie całego kraju jak również za granicą.