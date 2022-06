MOODPROJECT

MOOD PROJECT to Autorska Pracownia Architektury Wnętrz zajmująca się projektowaniem wnętrz prywatnych (domów i mieszkań), działająca na terenie Wrocławia i okolic. Dla klientów spoza Wrocławia pracownia oferuje również usługi on - line.

Tworzenie niepowtarzalnych wnętrz, w których prywatny inwestor będzie czuł się komfortowo to dla mnie ogromna satysfakcja, ale także wyzwanie. W swoich projektach efektywnie łączę oczekiwania i potrzeby inwestora z własnym doświadczeniem, wiedzą oraz znajomością obowiązujących trendów wnętrzarskich. Otwarcie na dialog przekłada się na dobrą atmosferę współpracy z klientem oraz wzajemny sukces. Dzięki temu moje projekty są funkcjonalne, piękne i ponadczasowe, ale przede wszystkim spójne z gustem i preferencjami klienta. Do każdego projektu podchodzę z pasją i zaangażowaniem, szukając nowych, coraz lepszych rozwiązań funkcjonalnych. Wyróżnia mnie wysoka jakość pracy i dbałość o detale. W procesie kreowania przestrzeni stawiam na naturalne i wysokiej jakości materiały, stonowaną kolorystykę, ascetyczne formy, wykorzystuję nowoczesne technologie i ponadczasowy design. Lubię jasne, pełne światła wnętrza nowoczesne i minimalistyczne oraz surowe wnętrza loftowe i skandynawskie. Pracownia MOOD PROJECT wspiera klienta na każdym etapie prac projektowych: od projektu koncepcyjnego poprzez projekt kompleksowy (wizualizacje 3D, szczegółową dokumentację techniczną, dobór materiałów wykończeniowych i oświetlenia) do nadzoru wykonawczego.