Projektowanie jest dla nas tak naturalne jak oddychanie. To nasza pasja, sposób na życie i chęć dzielenia się lepszą rzeczywistością.

Nasze studio powstało w 2010 roku. Specjalizujemy się w projektowaniu wnętrz oraz wzornictwie przemysłowym, nie zamykając się przy tym na inne dziedziny. Naszą wiedzę zdobywaliśmy podczas studiów na Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, a także w trakcie stypendium na Seinäjoki University Of Applied Sciences, School of Culture and Design w Finlandii.

Dlaczego MY?

Kreatywność. Każdy projekt to proces, posiada swoje etapy, są one pewnym szablonem. Jednak ten szablon składa się w 50% z procesu twórczego. Dzięki temu każdy nasz projekt jest niepowtarzalny, a efekt zaskakujący.

Precyzja.Dzięki wyraźnemu procesowi projektowemu i czytelnym etapom nasz projekt jest zawsze realizowany na czas. Przy każdej realizacji tworzymy grafik, dzielimy się zadaniami i od razu przystępujemy do pracy.

Magia. Tego nie mówimy na głos, ale nasze projekty mają w sobie… Magię:) Jesteśmy otwarci na dialog z naszym klientem i lubimy zaskakiwać.