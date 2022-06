Pomysły na taras

Lato to dla wielu ulubiona pora roku, którą w domu spędzamy głównie na tarasie. Mało który właściciel domu wyobraża sobie mieszkanie bez dostępu do tego zewnętrznego obszaru przeznaczonego na relaks i spędzanie wolnego czasu. Istnieje wiele możliwości na aranżację tarasu – jego wygląd końcowy zależy tylko od naszej wyobraźni!

Aranżacja tarasu – jakie są moje opcje?

Taras jest najczęściej przedłużeniem salonu. Oznacza to, że przejmuje latem pełnione przez niego funkcje. W zależności od wielkości samego tarasu, a także wysokości naszego budżetu i oczekiwań, taras może stać się także miejscem, które przejmie również funkcje jadalni oraz kuchni. Przestronny taras zaaranżować można w formie zewnętrznego obszaru, gdzie spędza się czas w większym gronie- niezbędne są wtedy wygodne miejsca do siedzenia w postaci mebli tarasowych, stół i krzesła pełniące rolę jadalni, a także zewnętrzna kuchnia. Jej kluczowym elementem jest grill czy piec palony drewnem. Taki taras powinien zostać zadaszony, aby umożliwić korzystanie z niego przy każdej pogodzie. Taras stać się może również oazą spokoju i relaksu. Jeżeli możemy pozwolić sobie na zbudowanie obok niego basenu, zyskamy miejsce pełne luksusów. Taras, gdzie można wypocząć, musi zostać wyposażony w wygodne leżanki, parasole przeciwsłoneczne i stoliki. Odpowiedni klimat wprowadzą na taki obszar egzotyczne rośliny, dzięki którym przeniesiemy się do świata tropików.

Różne pomysły na nawierzchnię tarasu – jakie są możliwości?

Charakter tarasu często zależy od materiałów, jakimi wyłożymy jego powierzchnię. Dobieramy je do stylu naszego domu, możliwości technologicznych obszaru przeznaczonego na taras, a także rodzaju nawierzchni, jaki nam się marzy. Jednym z najpopularniejszych materiałów na nawierzchnię tarasu jest kostka betonowa. Dostępna ona jest w różnych kolorach i kształtach, co daje nam niezliczoną liczbę możliwości aranżacyjnych. Innym pomysłem jest płyta betonowa, doskonale sprawdzająca się w nowoczesnych projektach tarasów. Wielbiciele naturalności i wysokiej jakości materiałów z całą pewnością zwrócą się w kierunku egzotycznego drewna, dzięki któremu taras harmonijnie spaja się z ogrodem.

Skąd czerpać pomysły na taras?

Aranżacja tarasu to proces przyjemny, ale czasochłonny i pracochłonny. Rozpoczynamy go od znalezienia najlepszego pomysłu, projektu, który nas zainspiruje. homify to świetne źródło inspiracji- w naszej bazie zgromadziliśmy tysiące zdjęć zrealizowanych już projektów pięknych tarasów z całego świata. Od tych w stylu nowoczesnym, poprzez azjatyckie, aż po klasyczne- tutaj każdy znajdzie pomysł na taras swoich marzeń!