Pomysły na dekoracje

Jeżeli chcecie nadać swoim wnętrzom wyjątkowy, niepowtarzalny charakter, postawcie na dekoracje. Dekorowanie wnętrz to najszybszy, najtańszy i często najbardziej efektywny sposób na stworzenie pożądanej aranżacji. Pozwalają one na zmianę stylu naszych wnętrz w dowolnym momencie, bez konieczności uciekania się do kosztownego i czasochłonnego remontu.

Dekorowanie wnętrz – w jakim stylu?

Dzięki dekoracjom i dodatkom jesteśmy w stanie w szybki i tani sposób całkowicie odmienić charakter naszych wnętrz. Odpowiednio dobrane nadadzą im styl i charakter, o jakim zawsze marzyliśmy. Jeżeli od dawną śnią nam się wnętrza urządzone w stylu skandynawskim, warto postawić na dekoracje z drewna oraz dekoracyjne tkaniny i tekstylia z miękkich, naturalnych materiałów, takich jak skóra, wełna czy imitacje futra. W pomieszczeniach zaaranżowanych na modłę skandynawską znajdziemy często dekoracje z motywem renifera czy jelenia. Inaczej ozdabia się rzecz jasna wnętrza o charakterze egzotycznym- tutaj królują dekoracje z motywem tropikalnym. Palmy, papugi, egzotyczne rośliny i owoce, a wszystko to w żywej kolorystyce, zdominowanej przez zieleń, żółć i fuksję. W nowoczesnych wnętrzach w stylu minimalistycznym dekoracje ograniczone są minimum i mają zazwyczaj prostą formę i kształt. Kwieciste i wzorzyste ozdoby świetnie dopasowują się z kolei do pomieszczeń urządzonych w stylu rustykalnym, dzięki którym zyskują one ciepły i przytulny charakter oraz emanują swojskim urokiem.

Jak dekorować w zgodzie ze zmieniającymi się porami roku?

Dekoracje zmieniamy nie tylko wraz z nowymi trendami, ale także w zgodzie z naturalnym cyklem natury i zmieniającymi się porami roku. Wyraziste ozdoby o żywej kolorystyce nie zawsze korespondują z nastrojem, w jaki wpadamy jesienią i zimą. Dekoracje są najlepszym sposobem na nadanie naszym wnętrzom odpowiedniego klimatu, pasującego do aury panującej na zewnątrz. Jesienią doskonale sprawdza się dekoracje z motywem liści, w ciepłych kolorach ziemi. Uczynią one nasze wnętrza przytulnymi i ciepłymi. Zimą z kolei o przyjemną atmosferę w domu zadbają ciepłe dekoracje z miłych dotyku tkanin. Wiosną, kiedy na zewnątrz cały świat budzi się do życia, warto wprowadzić ozdoby z motywem kwiatów, w jasnych, pastelowych odcieniach. Na lata najlepiej sprawdzą się dekoracje o żywej palecie barw, w stylu egzotycznym, dzięki którym w naszych wnętrzach zapanuje wakacyjny klimat.

Skąd czerpać pomysły na dekoracje?