Pomysły na mały salon

Mieszkacie w niewielkim mieszkaniu i wciąż zmagacie się z problemem urządzenia ograniczonej metrażem przestrzeni? Nie jesteście sami! Wielu z nas mieszka na małej powierzchni, co nie znaczy jednak, że musimy rezygnować z wygody i funkcjonalności w naszych wnętrzach. Jeżeli szukacie pomysłów na mały salon, homify to świetne źródło inspiracji!

Jak urządzić mały salon?

Urządzanie salonu na ograniczonej przestrzeni to nie lada wyzwanie. Musi się tam zmieścić wygodne miejsce do siedzenia i relaksu, stolik kawowy oraz telewizor – elementy te to absolutne minimum wyposażenia każdego salonu. W małych mieszkaniach salon najczęściej stanowi część strefy dziennej, łącząc się z kuchnią i jadalnią. Wtedy przestrzeń optycznie wydaje się większa, ale wygospodarowanie wygodnego miejsca na salon staje się nieco trudniejsze. W małym salonie najważniejsze jest odpowiednie zagospodarowanie dostępnej przestrzeni. Świetne sprawdzają się meble o charakterze wielofunkcyjnym – na przykład sofa z funkcją spania czy stolik kawowy na kółkach, który w razie potrzeby wsunąć można pod szafkę czy fotel. Dobrym rozwiązaniem w małym salonie jest nowoczesna meblościanka- nie taka w staromodnym stylu, masywna i duża, ale o lekkiej konstrukcją, w którą wbudować można telewizor, a na jej półkach ustawić książki czy dekoracje.

Jakie kolory najlepiej sprawdzą się w niewielkim salonie?

Aby mały salon optycznie wydawał się większy, niezwykle istotna jest odpowiednia kolorystyka. W każdym wnętrzu o ograniczonym metrażu najlepiej sprawdzają się jasne kolory – prawdziwą gwiazdą jest oczywiście najczystsza biel, która zdziałać może cuda w małych pomieszczeniach. Ważną rolę odgrywają także źródła światła – duże okna czy dobrze dobrane sztuczne oświetlenie spotęgują wrażenie jasności, osiągnięte za pomocą stonowanych barw. Warto także zwrócić uwagę na kolor mebli- nie powinny być one ciemne i masywne, ale raczej lekkie, wykonane z naturalnych materiałów, takich jak drewno i obite jasnymi materiałami. W małych salonach nie warto stawiać na liczne akcesoria i dodatki, gdyż te przepełniają przestrzeń i wizualnie czynią ją jeszcze mniejszą.

Gdzie znaleźć najlepsze pomysły na mały salon?