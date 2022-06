Pomysły na mały ogród

Projektowanie ogrodu to nie lada wyzwanie. A co dopiero, gdy do zagospodarowania mamy naprawdę niewielką przestrzeń! Musimy wtedy precyzyjnie określić role, jakie nasz ogród ma spełniać oraz z niezwykłą dokładnością zaplanować każdy jego metr kwadratowy.

Jak zaprojektować mały ogród?

Projekty małych ogrodów wymagają dokładności i konsekwencji – nie można w nich popełnić błędów, które na dużych przestrzeniach nie będą aż tak widoczne - w małych ogrodach od razu rzucą się w oczy. Ważne jest, jeszcze przed rozpoczęciem procesu planowania, określenie, jakie funkcje ogród ma spełniać – czy ma być miejscem, w którym zasadzimy ulubione owoce i warzywa? Czy też oazą relaksu? Czy w końcu jedynie ozdobą terenu wokół domu, obsadzoną pięknymi roślinami i krzewami? Sprecyzowanie naszych własnych potrzeb pomoże nam zadecydować, co do ogrodu kupić i jak zaplanować przestrzeń. Najważniejszą zasadą, którą rządzi się projektowanie małych ogrodów, jest prostota i minimalizm. Im mniej przedmiotów się w nim znajdzie, tym lepiej będzie się on prezentował. To samo dotyczy roślin – nie powinny być one przesadnie duże, należy wybrać gatunki, które nie będą się w przyszłości zbytnio rozrastać. Istotną kwestią jest ogrodzenie. Należy unikać materiałów masywnych, takich jak beton czy kamień, a stawiać na konstrukcje lekkie, drewniane czy metalowe. Tak jak i w aranżacji wnętrz, tak też w ogrodzie ważną rolę odgrywają kolory – te jasne wizualnie rozjaśnią ogród i optycznie go powiększą.

Jakie rośliny i elementy małej architektury pasują do małych ogrodów?

Mały ogródek najlepiej jest otoczyć żywopłotem lub pnączami, które stanowią dobre, zielone tło dla innych roślin. Drzewa i krzewy powinny być relatywnie niskie i niezbyt rozłożyste- sprawdzić należy także, w jaki sposób będą się rozrastać. Rośliny w małym ogrodzie najlepiej jest sadzić w grupach, skupiając w jednym miejscu te same gatunki. Najlepiej sprawdzą się rośliny charakteryzujące się długim okresem kwitnienia. W małym ogrodzie nie ma miejsca na liczne elementy małej architektury ogrodowej. Można jednak pozwolić sobie chociażby na dekoracyjną pergolę czy lekkie meble o ażurowej konstrukcji.

Skąd czerpać pomysły na projekty małych ogrodów?