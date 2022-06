Pomysły na małą sypialnię

Sypialnia powinna być pomieszczeniem, którego aranżacja sprzyjać będzie zasłużonemu odpoczynkowi i wspomagać będzie błogi sen. Mała sypialnia jest niezwykle przytulna i świetnie nadawać może się do spania, ale, za sprawą ograniczonego metrażu, nie zawsze urządzić można ją dostatecznie funkcjonalnie i komfortowo. Zapoznajcie się z kilkoma wskazówkami dotyczącymi aranżacji małej sypialni.

Jak urządzić małą sypialnię?

Pierwszym pytaniem, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, urządzając małą sypialnię, jest jakie funkcje pomieszczenie to ma spełniać? Czy ma służyć głównie jako miejsce do odpoczynku? Czy ma zawierać w sobie garderobę lub też miejsce do pracy? Odpowiedź na te pytania pozwoli efektywniej zaplanować proces aranżacji małej sypialni. Najważniejszym elementem wyposażenia, które powinno znaleźć się w każdej sypialni, bez względu na jej rozmiar, jest oczywiście łóżko. Warto oszacować swoje potrzeby- czy wystarczy nam łózko pojedyncze, czy potrzebujemy też dużego, podwójnego. Im mniejsze łózko, tym oczywiście więcej miejsca zyskujemy na inne rzeczy. Jeżeli mała sypialnia przeznaczona jest dla dziecka czy nastolatka warto zdecydować się na łózko piętrowe, pod którym zaaranżować można wygodne miejsce do nauki czy spędzania wolnego czasu. Na rynku dostępnych jest wiele modeli łóżek, zarówno dla dzieci i dla dorosłych, które charakteryzują się wielofunkcyjnością – pełnią zazwyczaj także rolę miejsc na przechowywanie.

Aranżacja małej sypialni – jakie kolory i materiały?

Kolejnym ważnym elementem urządzania małej sypialni jest podjęcie decyzji dotyczącej kolorystyki i materiałów wykończeniowych. Dobrze znaną aranżacyjną prawdą jest to, że w małych i ciasnych wnętrzach najlepiej sprawdzają się jasne kolory, które mają tę magiczną moc optycznego powiększania przestrzeni. Zwłaszcza w sypialni dobrym pomysłem jest biel, jako barwa która nie tylko czyni wnętrza wizualnie większymi, ale także wprowadza do nich spokojny i wyciszający nastrój. Jasne wnętrza ocieplić można nieco dekorując je tkaninami i tekstyliami w ciepłych kolorach, takich jak brąz czy beż. Co do materiałów, warto postawić na te jak najbardziej naturalne. Jasne drewno doskonale sprawdzi się w małej sypialni. Meble w tym pomieszczeniu powinna cechować lekkość konstrukcji, dzięki czemu nie przepełnią wnętrza i nie przytłoczą go.

Skąd wziąć pomysły na małą sypialnię?