Pomysły na małą łazienkę

Łazienka, jako jedno z najważniejszych pomieszczeń w każdym domu, gdzie zazwyczaj zaczynamy, jak i kończymy nasz każdy dzień, powinna być wygodna i funkcjonalna. Małe łazienki są jednak ograniczone pod względem przestrzeni, dlatego zazwyczaj niezwykle ciężko jest urządzić je tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Jeżeli problem małej łazienki dotyczy także i Was, zapoznajcie się z naszym kompaktowym przewodnikiem.

Jak urządzić małą łazienkę?

W małej łazience najlepiej sprawdzą się jasne materiały wykończeniowe, pokrywające ściany, podłogi i sufity. Najlepszą opcją do każdego niewielkiego pomieszczenia jest oczywiście biel, jednak odcienie takie jak beż, jasny szary oraz delikatny błękit także nieźle się sprawdzą. Jeżeli mała łazienka nie jest wyposażono w okno, przez które do wnętrza swobodnie wpadać będzie naturalne światło, należy zadbać o odpowiednio dobrane sztuczne oświetlenie. Poza lampami sufitowymi, w nowoczesnych łazienkach najczęściej w formie punktowych lampek LED, oświetla się także lustro. W małej łazience nie ma miejsca na liczne meble, dlatego wybrać należy modele wielofunkcyjne, o lekkiej konstrukcji i jasnej kolorystyce. Niewielką łazienkę można wyposażyć w wannę, jednak ta zabierać będzie mnóstwo miejsca i wizualnie uczyni łazienkę jeszcze mniejszą, niż ta jest w rzeczywistości. Najlepszą opcją jest zatem prysznic, koniecznie bez brodzikowy, otoczony przeźroczystym szkłem, dzięki czemu wnętrze optycznie nie utraci nic ze swojej przestronności.

Jakich błędów nie należy popełniać urządzając małą łazienkę?

Małe łazienki nie są proste w aranżacji, a wielu z nas popełnia podczas tego procesu podstawowe błędy. W niewielkich pod względem metrażu wnętrzach nie ma miejsca na liczne dodatki i dekoracje, także należy ograniczyć się do podstawowych, najbardziej potrzebnych mebli. Minimalizm to najlepszy styl do małej łazienki, gdyż nadaje jej uporządkowany, nowoczesny charakter. Proste w designie szafka łazienkowa z pomysłowymi miejscami na przechowywanie, duże lustro, dzięki któremu przestrzeń optycznie wyda się większa, współczesny model prysznica oraz stylowa armatura w zupełności w każdej małej łazience wystarczą. Materiały wykończeniowe nie powinny być ciemne ani przesadnie wzorzyste. Innym błędem często popełnianym w czasie urządzenia małych łazienek jest nieodpowiedni układ armatury. W zależności od kształtu i dokładnej wielkości pomieszczenia ten będzie się różnił – z pytaniem o to, jak urządzić konkretną małą łazienkę najlepiej zwrócić się do projektantów wnętrz, którzy indywidualnie przeanalizują sytuację każdego z nas.

Skąd czerpać pomysły na małą łazienkę?