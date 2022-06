Pokój młodzieżowy

Planując budowę domu, staramy się myśleć o aranżacji jego wnętrz przyszłościowo. mamy na uwadze fakt, iż nasza rodzina może za kilka lat się powiększyć, dlatego tak istotne jest zaplanowanie odpowiedniej liczby pomieszczeń. Najpierw wybieramy miejsca na pokój niemowlęcy, który najczęściej przeistacza się w pokój dziecięcy. Nasza pociecha jednak dorośnie i stanie się nastolatkiem- co wtedy z pokojem dziecięcym? Najczęściej będzie on już za mały i niefunkcjonalny, nie dopasowujący się do potrzeb dorastającego dziecka. Niewielu może jednak pozwolić sobie na stworzenie nowego pokoju młodzieżowego lub też rozbudowanie domu o przestrzeń, którą można by na niego przeznaczyć. Kluczem jest taka aranżacja pokoju dziecięcego, aby w późniejszym czasie można go było łatwo i szybko przeistoczyć w pokój dla nastolatka. Zachowujemy tę samą przestrzeń, jednak urządzamy ją już nie w zgodzie z gustem i upodobaniami rodziców, ale tak, jak chce sam zainteresowany. Oczywiście z umiarem! To właśnie nastolatkowie najlepiej znają się na współczesnych trendach i wiedzą, a jaki sposób chcieliby siebie w okresie dorastania wyrazić. Nie mają jednak zbyt dużej wiedzy na temat materiałów, kolorów i mebli, dlatego też urządzanie pokoju dla nastolatka musi opierać się na pewnym kompromisie.

Jak przeistoczyć pokój dziecięcy w pokój młodzieżowy?

Każdy rodzic wie, jak jego dziecko szybko dorasta. Jeszcze kilka lat temu było raczkującym maluchem, a teraz jest niemal dorosłym człowiekiem, nastolatkiem, pragnącym w dobitny sposób wyrazić swoją osobowość i potrzeby. Wraz z fizycznymi i osobowościowymi przemianami metamorfozę powinno przejść także wnętrze pokoju, w którym nastolatek zamieszkuje. Pokój dziecięcy nie tylko nie będzie już odpowiadał jego potrzebom, ale będzie także znacznie odbiegać od jego gustu i upodobań.

Z pokoju dziecięcego przede wszystkim stopniowo pozbywamy się zbędnych zabawek, książek i innych gadżetów, z których dziecko po prostu już wyrosło. Zamiast tego pokój dla nastolatka wyposażamy w większą szafę- dorastające dziecko potrzebuje mnóstwo miejsca na nowe i większe ubrania, dodatki i akcesoria. Niezbędne jest także obszerniejsze biurko, przy którym może odrabiać lekcje i uczyć się. Do biurko dopasowuje się wygodne, ergonomiczne i zdrowe dla kręgosłupa krzesło. Ważne są także inne miejsca na przechowywanie- komody, regały, kosze lub kufry- w których dziecko samodzielnie rozmieścić może książki, gry czy inne gadżety. Ciekawym pomysłem jest zakup łóżka z umieszczonymi pod nim schowkami- czy to w formie półek czy pakownych pudeł.

Pokój młodzieżowy to dla nastolatka prawdziwa twierdza, strefa, w której zasady rodziców tracą nieco na znaczeniu. Pełni różnorakie funkcje- nie tylko miejsca do spania, ale także do nauki, relaksu i spędzania czasu ze znajomymi. Dlatego należy wyposażyć je w meble i dodatki, które normalnie przynależą do salonu czy domowej biblioteki. Niezwykle ważne jest wygodne miejsce do siedzenia- fotel czy kanapa, gdzie zasiąść można w większym gronie lub w samotności poczytać książkę.

W pokoju nastolatka warto pozostawić nieco wolnego miejsca na indywidualne jego zagospodarowanie. Każdy nastolatek ma inne pasje i zainteresowania, które odgrywają w jego życiu ważną rolę. Dlatego tak ważna jest wolna przestrzeń, którą wykorzysta według własnego uznania- czy to na pianino, miejsce na komputer czy konsolę do gier, stelaż do malowania, lub też regał na ulubione książki. Tę samą swobodę warto pozostawić w doborze kolorów ścian, mebli oraz dekoracji. Nie zawsze spodobają się one rodzicom, ale w końcu to nie oni, a dziecko, będzie spędzać w tak urządzonym pokoju większość czasu.

Jak urządzić pokój młodzieżowy dla dziewczyny?

Pokój nastolatka urządza się nieco inaczej dla dziewczyny i dla chłopaka. Wszystko zależy oczywiście od indywidualnych zainteresować i upodobań samego zainteresowanego, ale są oczywiście pewne kanony aranżacyjne, które się w tym wypadku stosuje.

Pierwszą kwestią, którą należy rozważyć, planując aranżację pokoju dla nastolatki, jest styl urządzania. To on zdeterminuje dobór kolorystyki, mebli i dodatków. Pokój dla nastoletniej dziewczynki urządzić można w pewnej konwencji lub też postawić na styl nowoczesny. Konwencjonalnie niejedna dziewczynka najchętniej widziałaby swój pokój w różach i fioletach. Są to odcienie bardzo dziewczęce i delikatne. Aby uniknąć cukierkowatego, efektu, warto barwy te przełamać innymi kolorami- pudrowy róż zestawić z bielą i szarościami, aby osiągnąć bardziej nowoczesny efekt, a fiolety wprowadzić tylko w formie dodatków czy dekoracji.

Nowoczesnym, ale i dziewczęcym rozwiązaniem są białe meble, które z pewnością przypadną do gustu każdej nastolatce. Na rynku dostępne są modele nieco bardziej ozdobne, o rzeźbionych i dekoracyjnych elementach. Wiele dziewczynek z pewnością świetnie odnajdzie się we wnętrzach zaaranżowanych w stylu prowansalskim, gdzie odcienie lawendy mieszają się z bielą, a drewniane meble nadają pomieszczeniu romantyczny charakter.

W pokoju dla nastoletniej dziewczynki warto postawić na zwiewne tkaniny- firany czy zasłony- w także liczne dekoracje i dodatki. Z pewnością doskonale sprawdzą się pojemne miejsca na przechowywanie- dziewczyny mają tendencję do posiadania wielu rzeczy, które niekoniecznie potrafią utrzymać w porządku.

Ważnym elementem pokoju dla nastolatki jest także stworzenie mini salonu, gdzie dziewczyna zapraszać może koleżanki, aby spędzać z nimi wolny czas. Dodatkowa kanapa czy fotel, a także stolik kawowy to doskonały pomysł na urokliwy kącik w każdym pokoju nastolatki. Dodatkowym elementem wyposażenia może stać się toaletka z lustrem, przy którym dziewczyna pielęgnować będzie swoją nastoletnią urodę.

Jak urządzić pokój młodzieżowy dla chłopaka?

W pokoju nastoletniego chłopaka nie ma mowy o słodkich różnych czy głębokich fioletach. Ciężko jest wskazać jeden konwencjonalny sposób aranżacji i wyboru odpowiedniej kolorystyki. Najlepiej jest postawić na prostotę i nowoczesność i pozwolić nastolatkowi samodzielnie urządzić wnętrze, aby nabrało ono męskiego charakteru.

Ściany warto pokryć farbą łatwo zmywalną, gdyż, nie ma co ukrywać, chłopaki mają większa tendencję do zabrudzania powierzchni. Dobrym wyborem pod względem kolorystyki będą różne odcienie szarości, brązy lub czerń. Warto pozostawić dużo wolnego miejsca na ścianach na plakaty, obrazy lub tablice korkową. Mamy pewność, że zagoszczą tam ulubione drużyny piłkarskie lub zespoły rockowe.

Popularnym motywem w urządzaniu pokoju dla nastolatka jest komiks. Elementy komiksowe wprowadzić można w postaci graffiti na ścianie, kompletu pościeli czy ozdób i dekoracji ściennych. W pokoju nastolatka można zdecydować się na nieco mniejszą szafę, gdyż chłopcy nie posiadają aż tak wielu ubrań. Zaoszczędzoną przestrzeń pozostawić można wolną, do indywidualnego zagospodarowania, lub też przeznaczyć na większe biurko czy miejsce na telewizor.