Wybór odpowiednich podłóg, choć może nie tak ciekawy, jak podejmowanie decyzji o zakupie meble, dodatków czy dekoracji, jest niezwykle istotny przy aranżacji wnętrz domu lub mieszkania. Podłogi mają spełniać nie tylko funkcję czysto estetyczną, ale przede wszystkim praktyczną, służąc nam dobrze przez długie lata.

Czym są podłogi winylowe?

Podłogi winylowe wykonane są z paneli winylowych, na które składa się warstwa korka, pokrytego kilkumilimetrowa warstwą winylu. Winyl jest materiałem, który cechuje duża trwałość, odporność i funkcjonalność. Sprasowana warstwa korka jest w stanie przenosić duże ciężary. Nacisk powoduje, że mikrokomórki ulegają kompresji, dzięki czemu na podłodze winylowej nie pojawią się wgłębienia czy załamania. Jego powłoka chroni także przed zgubnym działaniem wilgoci. Chodzenie na boso po podłodze winylowej owocuje przyjemnymi doznaniami dotykowymi, jako że jest to materiał miły w odbiorze. Cechują go także właściwości akustyczne i amortyzujące. Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów winylu, zarówno jeżeli chodzi o jego kolor, wzór, jak i teksturę. Niektóre rodzaje winylu świetnie imitują inne popularne materiały, takie jak drewno czy naturalny kamień.

Jakie są główne zalety paneli winylowych?

Panele winylowe to jedno z najnowocześniejszych i najbardziej funkcjonalnych rozwiązań, które są współcześnie dostępne jeżeli chodzi o materiały podłogowe. Do głównych zalet tego materiały należy przede wszystkim zwiększona odporność na uszkodzenia, zadrapania i wgniecenia. Panele winylowe są także odporne na wilgoć, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach takich jak kuchnia czy łazienka. Ich przyjemna w dotyku struktura sprawia, że chodzenie po nich na boso to prawdziwa rozkosz. Podłogi winylowe wykładać można panelami o różnej skale użyteczności. Te o cieńszej warstwie winylu, do 3 milimetrów, nadają się doskonale do domów i mieszkać. Te grubsze z kolei wykorzystywane są w pomieszczeniach użyteczności publiczne, takich jak hotele, lotniska czy galerie handlowe.

Jak montować panele winylowe?

Kolejną z zalet paneli winylowych jest ich stosunkowy łatwy montaż. W czasie układania podłogi winylowej nie trzeba stosować podkładów podłogowych ani chemii montażowej. Panele winylowe wyposażone są w specjalne zatrzaski, dzięki czemu ich układania nie nastręcza zbytnich problemów. Podłogi winylowe to modne i nowoczesne rozwiązanie. Przeglądając projekty aranżacji wnętrz zgromadzone na homify przekonacie się, że projektanci i architekci wnętrz coraz częściej decydują się na ten właśnie materiał! Piękna optyka, łatwy montaż, wysoka jakość to najczęstsze powody, dla których wybieramy podłogi winylowe!