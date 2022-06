Wybór materiałów do wykończenia podłóg w łazience jest współcześnie niemal nieograniczony. W morzu możliwości łatwo jest się jednak zagubić, co fatalnie odbije się na charakterze naszej łazienki. To właśnie materiały pokrywające jej ściany i podłogi w głównej mierze decydują o stylu tego pomieszczenia.

Jak wybrać odpowiedni materiał na podłogę w łazience?

Jako że łazienka jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu każdego z nas, gdzie spędzamy czas rozpoczynając nasz dzień, jak i go kończąc, powinna być urządzona w sposób, który będzie nam pod względem estetycznym i praktycznym odpowiadał. Wybierając materiały na podłogi łazienkowe powinniśmy kierować się zarówno ich walorami dekoracyjnymi, jaki funkcjonalnymi- odpornością, trwałością i łatwością pielęgnacji. Przebierając materiały z licznych katalogów marketów budowlanych i firm internetowych warto zastosować metodę eliminacji – wykreślić z listy materiały, które na pewno nie są dla nas. Możemy na przykład wyeliminować wszystkie rodzaje drewna, jak i materiały je imitujące. Tak samo postępować można z naturalnym kamieniem lub materiałami go imitującymi. W ten sposób uda nam się zawęzić grupę materiałów, co z pewnością nieco ułatwi nam wybór. Jeżeli chcemy, aby łazienka zaaranżowana była w sposób spójny i harmonijny z pozostałymi miejscami w domu, to materiały na podłogi wybieramy oczywiście w zgodzie z tym, które pojawiły się w innych pomieszczeniach.

Drewno – czy to dobry materiał na podłogi łazienkowe?

Drewno nie jest pierwszą opcją, na jaką decydujemy się wybierając materiał na podłogi do łazienki. W aranżacji wnętrz wciąż prym wiodą płytki ceramiczne- tym jednak, którym opcja ta wydaje się nieco zbyt sztampowa i oklepana, pomysł z drewnem może przypaść do gustu. Wielu z nas obawia się, ze drewno nie jest wystarczająco odporne na wysoka temperaturę i wilgoć panujące w łazience i że z tego powodu będzie się odkształcać. Nie jest to jednak w pełni prawdą. wszystko zależy od gatunku drewna, na jaki się zdecydujemy. Najlepiej w łazience sprawdzi się drewno egzotyczne, takie jak tek, iroko, jatoba, cedr, lapacho. Można też zastosować gatunki nam bliższe, takie jak dąb, jesion czy jawor. Najważniejszym elementem układania podłóg drewnianych w łazience jest ich odpowiednie zabezpieczenie. Można je ochronić w procesie olejowania lub też pokryć warstwą lakieru. Inna opcją jest woskowanie.

Gdzie znaleźć pomysły na podłogi do łazienki?

