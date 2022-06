Wykańczając dom lub mieszkanie jedną z najważniejszych decyzji, jaką musimy podjąć, to wybór podłóg. Jest to decyzja niezwykle kluczowa, jako że powierzchni tych nie wymienia się przez długie lata, dlatego materiał je pokrywający musi być trwały, odporny oraz ponadczasowo modny i stylowy. Takim właśnie rozwiązaniem są podłogi drewniane.

Dlaczego warto zdecydować się na podłogi drewniane?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych materiałów na pokrycia podłóg, które cechują odmienne właściwości, wygląd i cena. Drewno jest jednym z najpopularniejszych, od lat wykorzystywanych do wykończenia wnętrz domów i mieszkań. Wielu argumentuje, że naturalne podłogi, właśnie wykonane z drewna, pod wieloma względami przewyższają te z materiałów sztucznych. Podłogi drewniane pomagają w wytworzeniu w domu naturalnego, zdrowego dla człowieka klimaty. Odznaczają się nie tylko walorami estetycznymi, ale także specyficzną teksturą i zapachem. Drewno jest przyjemne w dotyku oraz charakteryzuje się właściwościami akustycznymi, tłumiąc dźwięki oraz odgłosy kroków. Podłogi z drewna to także rozwiązanie bezpieczne – zwłaszcza dla naszego zdrowia. Ich antystatyczna powierzchnia pozbawiona jest związków alergizujących, dzięki czemu nie szkodzi bawiącymi się na niej dzieciom. Drewno nie wydziela także żadnych szkodliwych substancji. Poza tym materiał ten odznacza się wyjątkową trwałością i odpornością, dzięki czemu sprawdzi się świetnie na długie lata. Podłogi drewniane zawsze będą modne, a ich relatywnie łatwe odnowienie pozwoli utrzymać świeży wygląd przez długi czas.

Jaką podłogę drewnianą wybrać?

Drewno jako materiał podłogowy jest jednym z najpopularniejszych. Występuje jednak w wielu różnych odmianach. W podstawowej wersji mamy do czynienia z podłogą z litych desek, które są solidne i pięknie się prezentują. Deski musza zostać jednak starannie wyselekcjonowane, aby nie miały sęków oraz innych wad. Inną opcją jest parkiet, na przykład w jodełkę francuską, który doskonale wygląda w mieszkaniach stylizowanych na koniec XIX i początek XX wieku. Opcja ta jest wyjątkowo elegancka, świetnie sprawdza się we wnętrzach pałacowych. Inny z kolei decydują się na drewnianą mozaikę, która tworzona jest z listewek tworzących szachownicę. Mozaikę stworzyć można z różnych gatunków drewna, osiągając ciekawy i innowacyjny efekt końcowy.

Panele podłogowe – jakie wybrać?

Drewniane panele podłogowe zbudowane są z trzech warstw – pierwsza od spodu to cienki pas obłogów z drewna, które nie jest zbyt atrakcyjne. Środkowa warstwa to cienkie lamelki z litego drewna, a wierzchnia to z kolei fornir z drewna wysokogatunkowego, a dużej wartości estetycznej. Panele drewniane wykonane są najczęściej z dwóch lub trzech gatunków drewna, których powierzchnię zewnętrzną zabezpiecza się warstwami lakieru, który chroni je przed szkodliwym działaniem promieni UV. Wybierając panele podłogowe z drewna należy mieć na uwadze okres ich gwarancji, trwałość i odporność na ścieranie, wgniecenia i uszkodzenia, a także podatność na zmianę koloru pod wpływem promieni słonecznych.