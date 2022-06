Projektując wnętrza domu czy mieszkania lub też przy okazji remontu jedną z najważniejszych decyzji, którą trzeba podjąć, jest wybranie odpowiedniego materiału na pokrycie podłogi. Wśród wielu rodzajów drewna dostępnego na rynku, bambus wyrasta na jeden z najpopularniejszych materiałów. Dowiedzcie się, w czym tkwi sekret podłogi bambusowej!

Bambus – czym jest i jakimi właściwościami się odznacza?

Wbrew powszechnej opinii, że bambus jest jedynie tropikalną trawą, materiał ten klasyfikowany jest jako drewno. Pod względem jego budowy i składu chemicznego surowiec ten bardzo przypomina ten pozyskiwany z roślin drzewiastych. Odznacza się często lepszymi właściwościami mechanicznymi i technologicznymi, niż znane nam w Polsce gatunki drewna. Drewno bambusowe jest zatem jednym z najtrwalszych i najbardziej odpornych na uszkodzenia materiałów – jest to surowiec twardy, który służyć nam będzie przez wiele lat. Na rynku dostępnych jest wiele kolorów bambusa. Swoją popularność podłoga bambusowa zawdzięcza właśnie oryginalnej kolorystyce. Warto zwrócić uwagę na to, że wraz z upływem czasu odcień bambusa staje się jaśniejszy. Kolejną zaletą bambusa jako materiału na pokrycie podłóg jest fakt jego ekologicznego pozyskiwania- produkcja tego materiału odbywa się na plantacjach, także niweczy konieczność wycinki lasów.

Jakie są wady podłóg z bambusa?

Choć bambus cieszy się ogromną popularnością i wielu wydaje się, że wybór ten oznacza same pozytywy, podłogi bambusowe odznaczają się także wadami. Problemu z bambusem pojawiają się najczęściej po ułożeniu desek – to właśnie wtedy warstwy mogą ulec rozwarstwieniu lub pęknięciu. Jako że jest to materiał dość innowacyjny, nie ma dużej grupy ekspertów specjalizujących się w układaniu podłóg bambusowych i ich pielęgnacji. To może wiązać się z wyższymi kosztami, zarówno na początku, jak i w trakcie użytkowania podłogi bambusowej.

Jakie są rodzaje bambusa?

Podłogowe elementy z bambusa produkuje się ze sklejonych ze sobą fragmentów. Bambus może być także pleciony lub skręcany, produkowany wtedy z drobniejszych drzazg. Kolor deski bambusowej zależy od sposobu obróbki materiału – naturalny bambus jest jasny, przypomina swoim kolorem słomę. Bambus karmelizowany z kolei jest brązowy. Na naszym rodzimym rynku najczęściej dostępne są deski podłogowe wykonane z bambusa o długości od 900 do 2000 milimetrów, szerokości od 96 do 170 milimetrów i grubości od 14 do 15 milimetrów. Deski bambusowe pokrywa się kilkoma warstwami lakieru, aby nadać im jeszcze większą trwałość i odporność.