Kuchnia jest sercem każdego domu, dlatego też projektowanie kuchni to jeden z najważniejszych elementów tworzenia naszego domu marzeń. Pomieszczenie to powinno być nie tylko funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu, ale także stylowe i modne. Jeżeli szukacie pomysłów na projekty kuchni, homify to doskonałe źródło inspiracji. Z tysiącami zdjęć zrealizowanych planów kuchni gwarantujemy, że tutaj każdy z Was znajdzie coś dla siebie.

Plany kuchni – co powinno się w nich znaleźć?

Kuchnia jest pomieszczeniem, w którym spędzmy dużo czasu na pracy. Przygotowywanie potraw wymaga wygodnej i praktycznie urządzonej przestrzeni, aby zaowocowało wyśmienitym daniami. W każdym planie kuchni powinno znaleźć się miejsce na wygodną powierzchnię roboczą. Najlepszym rozwiązaniem jest wyspa kuchenna, która, poza miejscem na przygotowywanie potraw, oferuje także dodatkową przestrzeń na przechowywanie przyborów i akcesoriów kuchennych. Projektując kuchnię należy dokładnie zaplanować rozkład mebli kuchennych w ich odniesieniu do lokalizacji sprzętów AGD. Najlepiej jest zlokalizować zlew obok blatu, a za nim umieścić palnik gazowy lub elektryczny. Piekarnik i mikrofalówkę warto wkomponować w zabudowę kuchenną, co pozwoli zaoszczędzić nam cenne miejsca na poziomie podłogi. Istotne jest także stworzenie praktycznych miejsc na przechowywanie, które pozwolą utrzymać kuchnię w porządku i dobrej organizacji. Ciekawym pomysłem jest podwieszenie garnków pod sufitem, dzięki czemu oszczędza się dużo miejsca.

Jak zaprojektować nowoczesną kuchnię?

Nowoczesna kuchnia to taka, która, poza niewątpliwymi walorami estetycznymi, charakteryzuje się także funkcjonalnością i zaawansowaniem technologicznym. Projektując nowoczesną kuchnię stawia się na trwałe, odporne materiały wysokiej jakości oraz wydajne i energooszczędne sprzęty AGD. Meble, bez względu na to, czy ich fronty są matowe, czy też o wysokim połysku, cechuje duża doza funkcjonalności – zapewniają one mnóstwo miejsca do przechowywania, nie zajmując przy tym aż tak dużo przestrzeni. Popularnymi materiałami w nowoczesnych kuchniach są beton, naturalny kamień, szkło, czy egzotyczne gatunki drewna.

Skąd wziąć pomysły na projektowanie kuchni?

Na homify zarejestrowanych jest wielu projektantów oraz producentów kuchni, którzy na bieżąco dodają nowe zdjęcia zrealizowanych przez siebie projektów. W naszej bazie danych znajdziecie plany kuchni od ekspertów z całego świata, dzięki czemu źródło inspiracji jest niemal nieograniczone. Najlepsze projekty kuchni zostały opisane przez naszych redaktorów i znajdziecie je w katalogu magazyn na górze strony, w zakładce kuchnia po lewej stronie witryny. Dajcie się zainspirować tysiącami niesamowitych projektów kuchni!

