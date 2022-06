Pielęgnacja trawy

Zadbany i pięknie utrzymany trawnik to połowa sukcesu, jeżeli chodzi o imponujący ogród. Stanowi on doskonałe tło dla kwiatów i krzewów, stanowiących główną ozdobę każdego ogrodu. Pielęgnacja trawnika jest jednak nie lada wyzwaniem i wymaga czasu i sporego nakładu pracy.

Jak prawidłowo pielęgnować trawnik?

Do podstawowych zadań przy pielęgnacji trawnika należy koszenie, podlewanie i nawożenie. Zadania te różnić się będą w zależności od rodzaju powierzchni, jej wielkości i charakteru. Koszenie odbywać się musi regularnie, a sprzęt do tego wykorzystywany musi mieć dobrze naostrzone elementy. Pierwszy raz trawnik kosi się, gdy trawa osiągnie wysokość od 8 do 10 centymetrów. W czasie okresów o wysokich temperaturach, trawnik należy kosić wyżej. Trawnik najlepiej kosić jest przynajmniej raz w tygodniu – latem robimy to jednak rzadziej. Systematyczna koszenie to podstawa pięknie utrzymanego trawnika. Nawożenie sprawia, że rośliny dobrze się rozkrzewiają i rosną. Czynność tę wykonuje się przy mokrej glebie – pierwszy raz jesienią nawozem o dużej zawartości potasu i niewielkiej azotu. Wiosną z kolei wybieramy nawóz wieloskładnikowy. Kolejnym krokiem jest podlewanie – nie jest to czynność tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Nie należy trawnik przesuszyć, a potem go intensywnie podlać – podlewanie to kolejna czynność, która powinna odbywać się systematycznie. Strumień wody powinien być rozporoszony, dobrze sprawdzą się także automatyczne zraszacze.

Jak zregenerować trawnik po zimie?

Aby nasze ogrody prezentowały się reprezentacyjnie po okresie zimowym, konieczna jest regeneracja trawnika. Czekamy z tym do czasu, gdy śnieg stopnieje, a darń rozmarznie. Gleba musi być sucha, gdyż po niej ziemię wałować można, wyrównując powierzchnię trawnika. Następnie trawnik trzeba wygrabić, wydobywając z niego stare liście, patyki i resztki suchej trawy. W miejscach, które zrobiły się puste, dosadzić możemy nasiona trawy, uzupełniając je. W okresie wiosennym przeprowadzamy także wertykulacje trawnika, czyli jego napowietrzanie.

Jak założyć trawnik?

Odpowiednie założenie trawnika jest równie ważne, co jego późniejsza pielęgnacja. Jest to proces złożony, a do jego najważniejszych elementów należą prace porządkowe, czyli usunięcie niepotrzebnych elementów z powierzchni gleby, następnie jej rozluźnienie, usunięcie chwastów, popraw jakości podłoża, montaż siatki oraz profilowanie i zagęszczanie gruntu. Ważny jest także odpowiedni wybór mieszanki nasion traw oraz metody wysiewania. Pięknie przykłady trawników znajdziecie oczywiście na homify! Przejrzyjcie kategorię ’ogrody’ w zakładce pomieszczenia, aby obejrzeć najlepsze inspiracje!