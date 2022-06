Świetnym pomysłem na udekorowanie naszego ogrodu jest wyposażenie go w pergolę. Te dekoracyjne ogrodzenie drewniane nie tylko zapewniają cień i chronią przed wiatrem, ale także stanowią doskonałe miejsce, które obsadzić można kwiatami i pnączami. Równie udaną ozdobą są altany ogrodowe, które pełnią jednak nieco inne funkcje niż pergole.

Pergole – którą wybrać do mojego ogrodu?

Na rynku dostępnych jest wiele elementów małej architektury ogrodowej. Pierwszym krokiem, który należy poczynić przed jej zakupem, jest zapoznanie się z różnymi rodzajami dostępnymi na rynku. Jeżeli chodzi o podpory dla roślin i pnączy, rozróżniamy trejaż i pergolę. Trejaż jest to konstrukcja niezwykle prosta, na którą składa się zazwyczaj ścianka z kratek drewnianych lub metalowych. Pergola z kolei jest bardziej skomplikowana, a tworzą ją rzędy słupków z drewna bądź metalu, pokryte ryglami poprzecznymi. Ścianki boczne pergoli także wykonane są z kratek. Kolejnym ważnym aspektem jest wybór odpowiedniego materiału. Mając do wyboru drewno i metal, większość z nas zdecyduje się na drewno, bardziej pasujące do zieleni ogrodu. Jeżeli jednak marzy nam się ogród nieco bardziej ekstrawagancki i nowoczesny, pergola metalowa może być dobrym rozwiązaniem. W zależności od wielkości ogrodu oraz funkcji, jaką pergola powinna pełnić, mamy do wyboru kilka opcja. Standardowa wielkość tego elementu małej architektury ogrodowej wynosi od 2,5 do 3 metrów wysokości oraz od 2,5 do 4 metrów szerokości. Pergole dzielą się na proste lub łukowe, o konstrukcji prostej lub rozbudowanej oraz na wolnostojące lub też przylegające do domu.

Jakie pnącza wybrać do pergoli ogrodowej?

Wybierając rośliny, porastające naszą pergolę, trzeba mieć na uwadze miejsce, w której będzie się ona znajdować- poziom nasłonecznienie lub zacieniania, a także efekt, jaki chcemy osiągnąć. Jeżeli pragniemy pergoli obficie porośniętej roślinnością, dobrym wyborem są róże pnące. Rośliny te wymagają jednak żyznej i wilgotnej gleby oraz przywiązania do pergoli. Powojniki to alternatywa mniej wymagająca, a równie efektowna. Jeżeli pergola znajdować będzie się w zacienionej części ogrodu, najlepiej sprawdzi się wtedy bluszcz pospolity, rdest lub kokornak wielkolistny. Inną opcją są rośliny jednoroczne, takie jak groszek pachnący o delikatnych kwiatkach i subtelnym zapachu.

Altany ogrodowe – jak wybrać tę najlepszą?

Altany ogrodowe to swego rodzaju pergole, ale o wiele bardziej rozbudowane i pełniące z goła inne funkcje. Służą one do odpoczynku, jako zewnętrzne miejsca do spożywania posiłków i spędzania wolnego czasu w większym gronie. Altany ogrodowe mogą być skonstruowane z drewna, metalu lub też naturalnego kamienia. Ich wielkość i kształt różnią się w zależności od rozmiaru ogrodu oraz specyfiki funkcji, jakie mają one spełniać. Przy wyborze odpowiedniej altany ważne jest także to, aby zwrócić uwagę na zadaszenie- musi być ono odporne na uszkodzenia oraz na działanie wilgoci. Do popularnych pokryć dachu altany należą dachówka bitumiczna, gont drewniany czy trzcina. Altany ogrodowe należy także wyposażyć – w krzesła, ławy, stoły, leżanki, barki, oświetlenie- wszystko zależy od naszych zachcianek i rozmiaru naszego budżetu!