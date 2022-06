Dobrze oświetlony od zewnątrz dom to nie tylko konieczność ze względów praktycznych, ale także doskonały sposób na podkreślenie walorów estetycznych fasady czy ogrodu. Oświetlenie zewnętrzne to jednak proces dość skomplikowany, który wymaga dokładnego zaplanowania, aby w pełni móc się cieszyć jego efektami.

Jakie elementy na zewnątrz domu powinny zostać oświetlone?

Oświetlenie zewnętrzne domu to przede wszystkim podświetlenie fasady, strefy wejścia, ścieżek do niej prowadzących, furtki oraz poszczególnych, wybranych przez nas elementów ogrodu. Poprawnie zainstalowane pozwoli nam nie tylko poczuć się bezpieczniej po zapadnięciu zmroku, z łatwością odnaleźć drogę do drzwi wejściowych i jej bezproblemowo otworzyć, ale także sprawi, że dom będzie się pięknie i imponująco prezentował. Istotną częścią oświetlenia zewnętrznego domu jest oświetlenie ogrodowe, dzięki któremu podkreślimy najpiękniejsze kwiaty, drzewa i krzewy, ścieżki wijące się wokół trawnika, a także elementy architektury ogrodowej.

Od czego zacząć prace nad oświetleniem ogrodowym?

Najistotniejszym elementem procesu planowania oświetlenia zewnętrznego jest dobry pomysł, dokładny plan, a później zakup lamp i innych jego elementów. Pierwszą czynnością, którą wykonujemy, jest stworzenie instalacji elektrycznej na zewnętrz domu. Podłącza się ją do instalacji domowej, co następuje przed zagospodarowaniem ogrodu- jej ułożenie wymaga przekopania trawnika i rabat. Wybór napięcia zasilającego oświetlenie zewnętrzne zależy od mocy lamp oraz możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń. Niskie napięcie 12 lub 24 V wykorzystuje się na niewielkich działkach. Na tych większych, gdzie jest kilka punktów oświetlenia, instalację zasila się napięciem sieciowym 230 V. Układając kable, należy pamiętać, aby nie znajdowały się one w bliskim sąsiedztwie drzew, fundamentów i rur wodociągowych.

Oświetlenie ogrodowe – jakie lampy ogrodowe wybrać?