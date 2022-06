Jednym z najważniejszych elementów przy urządzaniu każdej łazienki jest dobór odpowiedniego do niej oświetlenia. To właśnie ono odgrywa główną rolę w małych pomieszczeniach, wizualnie je powiększając i czyniąc funkcjonalnymi. Kluczem jest fachowe dobranie poszczególnych elementów oświetlania.

Jak dobrać oświetlenie do łazienki?

Oświetlenie łazienkowe to nie tylko główne, górne źródło światła, ale przede wszystkim punktowe oświetlenie najważniejszych pod względem funkcjonalnych obszarów łazienki. Dobierając główne źródło światła staramy się tak nim zagrać, aby równomiernie oświetliło wszystkie powierzchnie w łazience, nie tworząc zbędnych cieni i prześwietleń. Jednym z najważniejszych miejsc , które powinno być dobrze doświetlone w łazience jest lustro i obszar wokół umywalki. Świetnie sprawdzą się kinkiety po obu stronach lustra, zlokalizowano na wysokości wzroku. Jeżeli łazienka jest pomieszczeniem małym, to wystarczy w niej jedno główne źródło światła. We wnętrzach o większym metrażu konieczne jest kilka elementów oświetlenia łazienkowego. Wybierając lampy do łazienki należy zwrócić uwagę na ich standardy bezpieczeństwa, poziom odporności na wilgoć i działanie wody. Zaleca się unikać lamp podłogowych podłączanych do kontaktu, co może grozić awarią.

Jakie lampy do łazienki wprowadzą do niej wyjątkowy nastrój?

Łazienka to pomieszczenie nie tylko funkcjonalne, w którym dbamy o higienę osobistą i pielęgnujemy urodę, ale także miejsce do relaksu i odpoczynku. Oświetlenie łazienkowe pełni istotną rolę w kreowaniu wyjątkowej atmosfery we wnętrach. Warto w łazience postawić na źródła przytłumionego światła, w postaci halogenów podświetlających szafkę czy świetlików, których promień światła nakierowany będzie na dekoracje łazienkowe. Dla tych odważniejszych na rynku dostępne są także źródła światła w kolorze- niebieskim, fioletowym, zielonym, które z całą pewnością wprowadzą jeszcze bardziej wyjątkowy nastrój do wnętrz. W nowoczesnych łazienkach często podświetla się także prysznic czy wannę, czyniąc je głównymi elementami wystroju łazienki.

Skąd czerpać inspiracje na oświetlenie łazienkowe?