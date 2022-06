Oświetlenie

Urządzając wnętrze naszego wymarzonego domu i mieszkania przede wszystkim skupiamy się na materiałach wykończeniowych, meblach i dekoracjach. Jednym z najważniejszych elementów dobrze zaaranżowanych wnętrz jest jednak oświetlenie. Dobrze dobrane lampy są w stanie wprowadzić wyjątkowy klimat do każdego pomieszczenia. Oświetlenie spełnia zatem nie tylko rolę praktyczną, ale także dekoracyjną. Atmosfera w poszczególnych pokojach zależeć będzie zatem od rodzaju i intensywności światła – intensywne oświetlenie najlepiej sprawdzi się we wnętrzach, które wymagają dużej intensywności, takich jak kuchnia, czy łazienka, a to bardziej przytłumione nadaje się świetnie do salonu czy sypialni, w których to stworzyć chcemy przytulny klimat. Dobór odpowiedniego oświetlenia do domu nie jest sprawą prostą. Na rynku dostępnych jest tysiące rodzajów lamp oraz żarówek i wybór tych odpowiednich przyprawiać może często o ból głowy. Pod uwagę trzeba wziąć mnóstwo czynników – moc lamp, rodzaj instalacji elektrycznej, rozmieszczenie kabli i wiele innych. Można oczywiście zgłosić się o pomoc do profesjonalistów – ekspertów od projektowania oświetlenia, którzy specjalizują się w doborze i instalacji elementów oświetlenia.

Jak dobrać odpowiednie oświetlenie do domu?

Dobór odpowiedniego oświetlenia do wnętrz domu czy mieszkania to proces, który rozpoczyna się już w markecie budowlanym czy sklepie specjalizującym się w elementach oświetlania. Przeglądając dostępne rodzaje żarówek nie zawsze jasne jest, jaka powinna być ich temperatura barwowa czy wskaźnik oddawania kolorów. Czynniki te są jednak bardzo istotne jeżeli chodzi o dobór odpowiedniego oświetlenia. Temperaturę barwową żarówek dobieramy do konkretnego pomieszczenia – zależy ona od roli, jakie pełni ono w naszym domu. Do domowego biura czy gabinetu, a także pokoju dla nastolatków najlepiej sprawdzi się światło białe lub chłodne białe, jako że pomaga ono skoncentrować się i pobudza nasz umysł do pracy. Ciepła barwa żarówek działa z kolei relaksująco, dlatego najlepiej wykorzystać ją w salonie czy sypialni – pomieszczeniach, które przeznaczone są na odpoczynek. Wskaźnik oddawania kolorów, na żarówkach oznaczany symbolem (Ra) oznacza zdolność światła do wiernego odtwarzania kolorów oświetlanych przedmiotów. Do domu czy mieszkania wybiera się zazwyczaj żarówki o Ra w okolicach 80. Istotną kwestią jest także wybór odpowiedniego rodzaju żarówek. Najzwyklejszą żarówka elektryczna jest elementem nieco przestarzałym, ale wciąż popularnych. Dostępną jest w różnych zakresach mocy, zazwyczaj od 15 do 50 W. Najnowocześniejszym z rozwiązań jest żarówka typu LED. Cechuje ją duża energooszczędność, a jej moc waha się od 2 do 6 W. Nie jest to niestety opcja najtańsza, jednak długofalowe korzyści wciąż przekonują wielu z nas o jej zakupie. Żarówki LED wykorzystuje się do punktowego lub dekoracyjnego oświetlenia. Innym rodzajem żarówek są te energooszczędne, o gwintach E14 lub E27. Nazwane są inaczej świetlówkami kompaktowymi i cechuje je, jak druga nazwa wskazuje, wysoki poziom energooszczędności – żarówka taka o mocy 7W odpowiada normalnej żarówce o mocy 40W. Ostatnim rodzajem żarówek dostępnych obecnie na rynku są te halogenowe. Rozróżniamy ich dwa typy, w zależności od napięcia – 12V lub 230V. Przy wykorzystaniu tych pierwszych konieczne jest dodatkowo dokupienie transformatora. Halogeny stosuje się w miejscach, które są trudno dostępne lub mniej widoczne.

Jakie lampy do domu wybrać?

Każde pomieszczenie domu wymaga zastosowanie większej ilości źródeł oświetlenia – jedno jest w zupełności niewystarczające. Dlatego też, poza lampą ogólną, sufitową, dobieramy także inne, ją wspomagające. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów lamp, oto ich podstawowe zestawienie. Lampa wisząca to pierwszy element oświetlenia, który dobieramy do naszego domu. Wieszamy ją na środku pokoju, skąd może okraszać całe wnętrze intensywnym blaskiem. Lampę dobiera się do stylu aranżacji wnętrza oraz charakteru mebli i innych dodatków. Projektanci lamp sufitowych prześcigają się w tworzeniu modeli o wyjątkowym designie, dlatego też często zdarzyć się może, że lampa wisząca będzie głównym elementem naszego wnętrza. Istotny jest tutaj wybór klosza – ten zakryty do połowy zagwarantuje nam intensywniejsze oświetlenie; ten obudowany z kolei rozproszy je. Kinkiet to lampa, którą instaluje się tuż przy powierzchni ściany. Jest to element oświetlenia dodatkowego, którego światło jest mało intensywne, bardziej rozproszone i subtelne. Najczęściej umieszczamy ją nad sofą, jako element oświetlenia wspomagający czytanie. Kinkiety zainstalować można także wzdłuż korytarza, gdzie stanowić będą jego ważny element dekoracyjny. Lampa stojąca to doskonały element dekoracyjny w każdym wnętrzu. Potrafi także wprowadzić wyjątkowo atmosferę do niejednego pomieszczenia – wszystko zależy do jej modelu, klosza i intensywności światła. Lampa stojąca powinna być lekka i łatwa w przenoszeniu, dzięki czemu łatwo będzie można zmienić jej położenie i przestawić w inne miejsce pomieszczenia. Lampa stołowa to współcześnie nieczęsto spotykane rozwiązanie. Częściej znajdziemy ją na parapetach niż na stołach czy stolikach kawowych. Lampa ta sprawdzi się jednak świetnie we wnętrzach rustykalnych czy wiejskich, gdzie stanie się ich istotnym elementem dekoracyjnym. Lampki nocne to niezbędny element każdej sypialni. Mogą występować w formie kinkietów lub też lampek umieszczanych na stolikach nocnych. Cechuje je niska intensywność i wysoki stopień rozproszenia światła. Przy wyborze odpowiednich lamp do naszych wnętrz powinniśmy kierować się nie tylko ich estetyką, ale także funkcjonalnością i poziomem bezpieczeństwa. Kupując lampę należy zwrócić uwagę na takie elementy, jak izolowane kable, znak CE, wskaźnik IP składający się z dwóch cyfr, który ukazuje ochronę przed zanieczyszczeniami stałymi, takimi jak kurz czy wilgoć (im wyższy, tym lepszy).

Jak dobrać odpowiednie oświetlenie zewnętrzne?

Poza oświetleniem we wnętrzach domu, na etapie budowy niezwykle istotne jest zaplanowanie odpowiedniego oświetlenia zewnętrznego. Zakłada ono nie tylko oświetlenie fasady, ale także bramy wjazdowej, furtki, ścieżki prowadzącej do drzwi, samych drzwi wejściowych, dzwonka, a także ogrodu i elementów małej architektury ogrodowej. Aby oświetlenie zewnętrzne odpowiednio działało, niego planowanie rozpoczynamy od układania instalacji elektrycznej zewnętrznej. Należy to zrobić w sposób bezpieczny i przemyślany. Przewody powinny cechować się odpowiednią izolacją – musza mieć oznaczenie YKY, a umieszcza się je na bezpiecznej głębokości ok 60 centymetrów. Nad kablami powinna zostać umieszczona niebieska folia ostrzegawcza. Kable układa się z dala od fundamentów budynku oraz rozrastających się korzeni drzew. Pierwszym elementem oświetlenia zewnętrznego domu jest oświetlenie fasady. Promień światła nie powinien być skierowany bezpośrednio na okna. Może on być skierowany równolegle do ściany budynku, co uwypukli fakturę elewacji wykonanej z materiałów takich jak kamień czy cegła. Nie zaleca się tego rozwiązania do elewacji gładko otynkowanych. Podświetlając ogród warto zdecydować się na kilka źródeł światła. Można umieścić lampy w formie pionowych słupków pomiędzy bujnymi krzewami, dzięki czemu światła – od żółtego, poprzez czerwony, aż po niebieskawy. Lampy ogrodowe umieszcza się także w okolicach elementów małej architektury ogrodowej – altanek, pergoli czy ławek. Dobierając oświetlenie zewnętrzne nie można zapomnieć o tych elementach pełniących najbardziej praktyczne funkcje – oświetleniu furtki, drzwi wejściowych, zamka czy dzwonka. Warto podświetlić także ścieżkę prowadzącą do strefy wejścia.