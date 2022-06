Coraz popularniejszym w architekturze trendem staje się projektowanie ogrodów na dachu. Taki zielony ogród najłatwiej jest stworzyć na dachu płaskim, choć jednak współczesny design nie zna granic i pozwala na dowolną manipulację powierzchnią dachową. Ogród dachowy to nie tylko świetnie rozwiązanie pod względem estetycznym, ale także dobry pomysł na poprawę izolacji termicznej budynku.

Co wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o stworzeniu zielonego dachu?

Pierwszą informacją, którą należy zdobyć przed rozpoczęciem prac nad ogrodem na dachu, jest sprawdzenie konstrukcji nośnej budynku. Zielony dach to dodatkowe dla niej obciążenie, dlatego należy dokładnie zapoznać się z możliwościami domu. Ogrody dachowe to nie tylko warstwa trawy, ale także warstwa drenażu, podłoża i porastających go roślin. W zależności od rodzaju roślin i niezbędnego do nich podłoża, dodatkowe obciążenie ogrodu dachowego wynieść może od 100 do 200 kilogramów na metr kwadratowy! Innym istotnym czynnikiem, jeżeli chodzi o projekt ogrodu na dachu, jest zakres prac pielęgnacyjnych, których będzie on wymagał. Rośliny intensywne wymagają częstego nawadniania i nawożenia. Rośliny ekstensywne z kolei są bardziej odporne na wahania temperatury oraz warunki pogodowe, nie wymagając stałej nad nimi pracy. Wszystko zależy do naszych osobistych preferencji.

Jakie korzyści niosą za sobą zielone dachy?

Ogród na dachu to nie tylko wspaniała ozdoba domu i doskonałe miejsce na relaks i spędzanie wolnego czasu. Poza walorami estetycznymi, zielone dachy niosą za sobą szereg innych korzyści – przede wszystkim polepszają izolację termiczną budynku, przyczyniając się do oszczędności właścicieli na wydatkach na energię elektryczną. Zielone dachy polepszają także klimat we wnętrzach domu, wydzielając dodatkowy tlen i pochłaniając dwutlenek węgla. Inną korzyścią są właściwości akustyczne zielonych dachów – tłumią one w znacznym stopniu hałas. Rośliny składające się na ogród dachowy absorbują także wodę opadową, gromadząc sporą część jej objętości. Po pewnym czasie wyparowuje ona, poprawiając wilgotność powietrza.

W jaki sposób konstruuje się zielony dach?

Zielone dachy to dość sporo wyzwanie pod względem konstrukcyjnym. Ich struktura jest wielowarstwowa – na samym spodzie znajduje się warstwa hydroizolacyjna, a następnie izolacja termiczna. Następnie pojawia się warstwa drenażowa, odpowiedzialna za odprowadzanie wody. Na niej układa się przepuszczalną geowłókninę, której zadaniem jest zapobieganie zamulaniu drenażu. Kolejnym elementem jest warstwa wegetacyjna, a na niej zasadza się właściwe rośliny. Najważniejszą instalacją wspierającą zielony dach jest system odprowadzający wodę.

