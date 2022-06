Dla jednych ogrodnictwo to działka przeznaczona dla profesjonalistów, a dla innych pasja i czysta przyjemność. Prace w ogrodzie podejmowane są przez wielu jako hobby, które pozwala na relaks, wyciszenie, a często także wysiłek fizyczny. Każdy ogrodnik, który zaczął swoją przygodę z ogrodnictwem, z pewnością tego nie żałuje!

Czy ogrodnictwo to odpowiednie dla mnie hobby?

Jeżeli poszukujecie nowego hobby, które zajmie Wam wolny czas i przyniesie mnóstwo satysfakcji, ogrodnictwo to świetny wybór. Prace w ogrodzie przynoszą wiele korzyści, nie tylko dla otaczającej nas przestrzeni, ale także dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Jest to zajęcie, które daje mnóstwo przyjemności, łagodzi napięcia związane ze stresem i pędem codziennego życia, a także przynosi wymierne efekty w postaci pięknie utrzymanego ogrodu. Amatorskim ogrodnikiem może zostać każdy z nas, kto ma dostęp nawet do najmniejszego skrawka ziemi uprawnej. Dla wielu rozpoczynających przygodę z ogrodnictwem pasja ta przerodzić może się w profesję na pełen etap- ogrodnik to termin, który powszechnie wykorzystujemy także do określania projektantów i architektów ogrodów.

Jakie prace ogrodowe należy wykonywać w ogrodzie?

Prace w ogrodzie wykonuje się przez cały rok- także zimą, kiedy nasz ogród pozornie pozostaje w stanie uśpienia. Pewne czynności wykonuje się jednak i wtedy, co czyni ogrodnictwo hobby całorocznym. Zimą rośliny, drzewa i krzewy pozostają w stanie spoczynku. Jednakże te wrażliwe musimy na zimę przygotować, osłaniając je zawczasu przed nachodzącymi mrozami. W pogodne dni zimą przycinać można drzewa, a pozostały czas przeznaczyć na planowanie wysiewu warzyw, ziół i krzewów owocowych. Niektóre nasiona trzeba zamówić z dużym wyprzedzeniem! Wiosna to okres porządków w ogrodzie oraz wysiewu wczesnych warzyw- marchwi, sałaty czy pietruszki. Kwiecień to doskonały moment na rozsadzenie drzew i krzewów oraz do pierwszego koszenia trawy. Latem podziwiać można w pełni efekt swojej pracy. Wtedy to należy usuwać zwiędłe kwiaty, aby nie psuły estetyki ogrodu. Uzupełniamy także wolne grządki oraz uszlachetniamy róż i krzewów. Późnym latem wysiewa się świeżą trawę. Jesień to czas zbierania plonów, ich magazynowania oraz konserwowania. To także okres zabezpieczania ogrodu na zimę.

Czy na homify znajdę projekty ogrodów, które zainspirują mnie do prac ogrodowych?