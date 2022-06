We współczesnych ogrodach często wykorzystuje się więcej niż jeden materiał na wyłożenie nawierzchni. Trawnik, kora, rabaty, ścieżki różnią się między sobą sposobem wykonania, ale w dobrze zaprojektowanym ogrodzie tworzyć muszą spójną całość. Ze względów praktycznych i estetycznych trawnik od pozostałych elementów ogrodu oddziela się od siebie obrzeżami trawnikowymi.

Obrzeża trawnikowe – co wziąć pod uwagę?

Chcąc w estetyczny i praktyczny sposób oddzielić trawnik od sąsiadujących z nim nawierzchni, trzeba zdecydować się nie tylko na materiał, ale także na sposób jego ułożenia. Trawnik najlepiej jest oddzielić materiałem trwałym, który uniemożliwi trawie rozrastanie się na sąsiedniej powierzchni. Obrzeże trawnika nie powinno być też zbyt wysokie, aby podczas koszenia można było najechać na nie kołem, dzięki czemu trawa zostanie skoszona równo. Jeżeli oddzielamy nawierzchnię wysypaną korą, obrzeże powinno być wtedy nieco wyższe, co pozwoli zatrzymać korę w jednym miejscu. Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest sposób mocowania obrzeża. Rozróżniamy te na stałe związane z podłożem, obraz te tymczasowe. Te pierwsze są oczywiście najtrwalsze, dając najlepszy efekt na długi czas. Te drugie z kolei mogą się przemieszczać, powodując deformację naszego ogrodu.

Z jakiego materiału wykonać obrzeża trawnikowe?

Obrzeża trawnikowe dostępne są w wielu różnych odsłonach, jeżeli chodzi o materiał, z którego są wykonane. Przy jego wyborze należy mieć na uwadze przede wszystkim aspekty praktyczne. Najpopularniejszym i najtrwalszym materiałem jest kamień, pozwalający na dowolne kształtowanie obrzeża. Do innych często wykorzystywanych materiałów nalżą podkłady kolejowe, opaski żwirowe, cegły, kostka brukowa, deski drewniane, opaska betonowe, gabiony oraz palisady.

Palisada ogrodowa – czy to dobry wybór do mojego ogrodu?

Palisady współcześnie wykonuje się nie tylko z drewnianych żerdzi poddanych obróbce. Palisada pełni wiele różnych funkcji, a najczęściej znajduje zastosowanie w ogrodach o zróżnicowanych powierzchniach. Poza tym nadaje się także do umacniania skarp, ścieżek i tarasów, a także ograniczania rabat ogrodowych. Palisady to elementy małej architektury ogrodowej, które są niezwykle estetyczne i czynią go ciekawszym oraz piękniejszym. Palisada świetnie sprawdzi się zarówno w ogrodzie zaprojektowanym w stylu wiejskim, gdzie drewno jest jak najbardziej mile widziane, jak i w nowoczesnym – wszystko zależy od rodzaju materiału oraz jego barwy.