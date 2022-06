Nowoczesny salon – pomysły i inspiracje

Salon jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w każdym nowoczesnym domu. To tu zapraszamy gości, spędzamy czas z rodziną i relaksujemy się po ciężkim dniu w pracy. Na homify znajdziecie tysiące inspiracji na to, jak zaaranżować nowoczesny salon!

Jak urządzić nowoczesny salon?

Aranżacja nowoczesnego salonu opiera się na kilku podstawowych zasadach. Salon w stylu nowoczesnym musi być przede wszystkim funkcjonalny. Odpowiednie wykorzystanie dostępnej przestrzeni i wyposażenie jej w nowoczesne, proste w swoim designie meble to podstawa. Warto postawić na meble wielofunkcyjne, które pozwolą zaoszczędzić przestrzeń i uczynią salon przestronniejszym. Ważna jest także kolorystyka – stonowane barwy, z dominacją bieli, czynią wnętrze jaśniejszym i optycznie je powiększają. W nowoczesnym salonie okna są zazwyczaj wielkoformatowe, wpuszczając do środka mnóstwo naturalnego światła. Do wykończenia wnętrz wykorzystać można różnorodne materiały – od tych bardzo innowacyjnych, jak beton czy żywica, aż po tradycyjne, jak drewno. To ostatnie sprawia, że nowocześnie urządzony salon nabierze przytulności.

Jakie nowoczesne meble do salonu wybrać?

Nowoczesne meble do salonu charakteryzuje prostota form i kształtów, a także najwyższa jakość materiałów. Współcześni designerzy stawiają na geometrię, która nie traci na popularności. Najważniejszym elementem każdego salonu jest oczywiście kanapa. W pomieszczeniu urządzonym w nowoczesnym stylu warto postawić na narożnik, który zapewni liczne i wygodne miejsca do siedzenia. Niezbędnym elementem jest także stolik kawowy, który poza praktyczną rolą pełni także funkcję dekoracyjną. W nowoczesnych aranżacjach telewizor o płaskim ekranie umieszczony jest na ścianie- ciekawym pomysłem jest wkomponowanie go we współczesną wersję meblościanki, która zapewni dodatkowe miejsce na dekoracje. Należy mieć na wadze fakt, że w nowoczesnym salonie nie powinno znaleźć się zbyt dużo dekoracji – lepiej postawić na minimalizm i prostotę.

Gdzie znaleźć inspiracje na aranżację nowoczesnego salonu?

homify to prawdziwa skarbnica pomysłów na urządzenie nowoczesnego salonu. Znajdziecie tutaj tysiące zdjęć realizowanych już projektów, które z pewnością Was zainspirują. Fotografie znajdziecie w kategorii pomieszczenia na górze strony, a następnie w zakładce styl nowoczesny po lewej stronie. Autorami projektów są architekci wnętrz i dekoratorzy z całego świata. Każdy z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie!

