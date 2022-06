Nowoczesny dom to marzenie niemal każdego z nas. Pragniemy miejsca, w którym możemy zapuścić korzenie, założyć rodzinę i spokojnie się zestarzeć, które będzie tylko nasze. Przed budową trzeba jednak podjąć wiele istotnych decyzji, aby ten milowy krok w naszym życiu wykonać w pełni świadomie. homify pomoże Wam znaleźć najlepsze inspiracje na nowoczesne domy!

Czym charakteryzują się nowoczesne domy?

Nowoczesne domy cechuje prosta, najczęściej geometryczna bryła o płaskim dachu. We współczesnej architekturze istnieje tendencja do budowy domów jednokondygnacyjnych, parterowych. Jest to rozwiązanie niezwykle funkcjonalne, a przy tym praktyczne i przyszłościowe. Fasady nowoczesnych domów nie są bogato zdobione – cechuje je jasna kolorystyka i najwyższej jakości materiały. Innym wyznacznikiem nowoczesności jest energooszczędny charakter domów – domy pasywne wznoszone są przy użyciu materiałów poprawiających ich izolację termiczną oraz wyposażane w urządzenie, pozwalające czerpać energię z naturalnych źródeł. Przy budowie nowoczesnych domów wykorzystuje się także innowacyjne technologie i inteligentne systemy – oświetlenia, nagłośnienia czy ogrzewania.

Projekty domów nowoczesnych – co zazwyczaj zawierają?

Po tygodniach poszukiwań projektu domu marzeń w końcu go odnalazłeś! Teraz nadszedł czas na jego zakup. Przed budową domu należy wystąpić o pozwolenie na budowę, do którego dołączyć należy projekt budowlany – jest to najważniejszy element naszej dokumentacji. Jest to komplet dokumentacji technicznej, na podstawie których wznosi się budynek naszego domu. Zawiera on opisy i zestawienia- technicznej architektury, konstrukcji oraz instalacji; rysunki architektoniczne i konstrukcyjne; projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych; rysunki 3D; charakterystykę energetyczną; oraz informacje formalno-prawne.

Gdzie znaleźć inspiracje na nowoczesny dom?