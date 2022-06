Bez względu na to, czy właśnie dokonaliśmy zakupu nowego mieszkania, czy też rozpoczęliśmy jego wynajem, puste cztery kąty należy umeblować. Specjaliści od aranżacji i dekorowania wnętrz zarejestrowani na homify służą tysiącami inspiracji na umeblowanie mieszkania!

Jak dobrać meble do nowego mieszkania?

Meblowanie mieszkania to proces czasochłonny, podczas którego popełnić można wiele błędów owocujących nadszarpniętym budżetem i zszarganymi nerwami. Nie wystarczy jedynie kupić kanapy, fotela, stołu i kilku krzeseł- jeżeli chcemy, aby nasze wnętrza prezentowały się harmonijnie i stylowe, potrzebne jest holistyczne podejście do aranżacji. Meble muszą pasować do charakteru materiałów wykończeniowej i kolorystki pomieszczenia. Niekoniecznie pochodzić muszą z tego samego kompletu- modne i nowoczesne jest dobieranie mebli od różnych producentów, które jednak w pewnym sensie łączą się i uzupełniają. Przed zakupem mebli warto przejrzeć katalogi producentów i zasoby internetowe w poszukiwaniu pomysłów i inspiracji. Tak jak i w aranżacji wnętrz, tak też i w meblowaniu istnieje wiele stylów, według których można urządzać mieszkanie- do najpopularniejszych należą skandynawski, minimalistyczny, rustykalny. Przed podjęciem ostatecznych decyzji można rozrysować plan wnętrza i nanieść na niego wszystkie meble, które chcielibyśmy posiadać. Warto jednak pamiętać, że mniej znaczy więcej, i że nie ma sensu przeładowywać pomieszczenia niepotrzebnymi przedmiotami.

Jak umeblować małe mieszkanie?

Mieszkanie o dużym rozmiarze nie nastręcza takich problemów z jego wyposażeniem jak to o małej powierzchni. Meblowanie małego mieszkania jest o wiele bardziej wymagające i rządzi się innymi zasadami. Po pierwsze, nie należy wyposażać go w przesadną ilość mebli. Im mniej elementów wyposażenia się w tym znajdzie, tym większe będzie się ono wydawać. Po drugie, warto postawić na weble wielofunkcyjne, oszczędzające w ten sposób przestrzeń. Na przykład stolik na kółkach, który wsunąć można pod kanapę. Lub też sofę z funkcją spania. Opcji jest dużo, a takie rozwiązanie pozwoli nam oszczędzić i tak już ograniczony metraż. Co więcej, należy postawić na meble lekkie, o minimalistycznym designie i jasnej kolorystyce, które nie przytłoczą wnętrza.

Skąd czerpać pomysły na meblowanie mieszkania?

W dobie Internetu nie trudno jest znaleźć ciekawe pomysły na meblowanie mieszkania. W sieci mnóstwo jest stron, na których przeglądać możemy katalog producentów mebli, a także witryn, służących inspirującymi zdjęciami. Na homify profesjonaliści z całego świata prezentują swoje projekty, które stanowią doskonałe źródło inspiracji. Jeżeli podobają Wam się meble na zdjęciach ich realizacji, poprzez homify możecie łatwo skontaktować się z ekspertem i zaczerpnąć informacji, skąd dane elementy wyposażenia pochodzą. W naszej bazie danych znajduje się także wielu designerów, od których meble kupić można bezpośrednio.

JAKIE SĄ TWOJE SPOSOBY NA MEBLOWANIE MIESZKANIA? CZY MASZ POMOCNE WSKAZÓWKI I TRIKI?