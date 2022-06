Mała łazienka – pomysły i inspiracje

Każdy, kto mieszka w kawalerce lub kilkupokojowym mieszkaniu o ograniczonym metrażu wie, jak trudne jest urządzanie małej przestrzeni. Przy jej aranżacji trzeba się nieźle nagimnastykować, aby uczynić ją równie funkcjonalną i wygodną w użytkowaniu, co ta większa. Właściciele mieszkań niewielkich i ciasnych nie muszą jednak iść na kompromis, jeżeli chodzi o komfort w ich czterech ścianach. Współczesne rozwiązania aranżacyjne pozwalają na funkcjonalne urządzenie każdego, nawet najmniejszego pomieszczenia. Kluczem jest odpowiednie przemyślenie konceptu aranżacyjnego, zapoznanie się z różnorodnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku oraz nierzadko także zasięgnięcie opinii eksperta. Profesjonaliści od aranżacji wnętrz służą profesjonalną wiedzą na temat urządzania nawet tych najmniejszych wnętrz, a także posiadają rozległe kontakty w branży, wiedząc, gdzie i za ile kupić najlepsze materiały i armaturę do małych łazienek.

Można jednak podjąć się samodzielnego urządzenia małej łazienki. Zapoznajcie się z tym krótkim zbiorem porad i wskazówek, które z pewnością ułatwią proces aranżacji niewielkiej łazienki.

Jak urządzić małą łazienkę, aby była wygodna i funkcjonalna?

Niewielki metraż niekoniecznie oznaczać musi brak funkcjonalności. Na małym obszarze także urządzić można łazienkę, z której korzystanie będzie wygodne i przyjemne. Jest to w końcu jedno z najważniejszych pomieszczeń każdym domu- to tu rozpoczynamy dzień od porannej toalety i to tutaj go kończymy, myjąc zęby przed snem. Łazienka to pomieszczenie, w którym nie tylko dbamy o higienę osobistą, ale także robimy makijaż, szykujemy się do wyjścia, relaksujemy się, biorąc kąpiel lub rozbudzamy pod strumieniem zimnej wody z prysznica. Różnorodne funkcje łazienki czynią jej aranżację jeszcze bardziej skomplikowaną. Pierwsze pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź przed rozpoczęciem urządzania małej łazienki brzmi: wanna czy prysznic? Choć niemal każdy z nas docenia korzyści płynące z posiadania wanny (te wspaniałe, długie, relaksujące kąpiele… ), to jednak nie da się ukryć, że prysznic zajmuje o wiele mniej miejsca. Standardowa kabina prysznica ma wymiary 90 na 90 centymetrów. W małej łazience dobrym rozwiązaniem będzie prysznic bez brodzika, oddzielony od reszty łazienki szklaną szybą. Takie rozwiązanie nie przytłoczy wnętrza pod względem wizualnym. Urządzając małą łazienkę należy wykorzystać wszystkie jej rogi. To właśnie w nich umieszcza się kabinę prysznicową lub umywalkę. Tym sposobem zagospodarowuje się cenne metry kwadratowe, które inaczej pozostałyby niewykorzystane. W rogu świetni sprawdzi się na przykład niewielka szafka i wbudowana w nią umywalka. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi także poruszanie się po niewielkiej przestrzeni, pozostawiając miejsce na środku wolnym. Kluczem do dobrej aranżacji małej łazienki jest ograniczenie ilości mebli i armatury oraz dekoracji do niezbędnego minimum. Nic tak nie ogranicza przestrzeni niż mnogość elementów wyposażenia. Liczne ozdoby oraz dodatki przepełniają przestrzeń i optycznie ją przytłaczają. W małej łazience świetnie sprawdzi się zatem styl minimalistyczny, charakteryzujący się meblami i armaturą o prostym designie i regularnym kształcie. Dobrym pomysłem są meble podwieszane. Pozwolą one na pozostawienie podłogi wolną, dzięki czemu pomieszczenie nabierze pod względem wizualnym dodatkowego wymiaru. Doskonałym rozwiązaniem jest zatem wisząca toaleta z pod tynkowaną spłuczką oraz podwieszane pod blatem umywalki szafki. Dzięki temu zyskamy nie tylko dodatkową przestrzeń, ale także inne korzyści- będzie nam łatwiej utrzymać podłogę w czystości, a meble będą bardziej trwałe, gdyż nie będą stykać się z wilgotnym podłożem.

Jakie kolory i materiały najlepiej sprawdzą się w małych łazienkach?

Aranżacja małej łazienki to nie tylko dobór odpowiednich mebli i armatury, ale także materiałów i ich kolorystyki. To właśnie one pozwolą optycznie powiększyć łazienkę – nie zyskamy dzięki nim dodatkowego metrażu, ale pod względem wizualnym mała łazienka nie wyda się tak ciasna i wąska. Najlepszym kolorem do małej łazienki jest bez wątpienia biel. jest to odcień ponadczasowy i uniwersalny, stanowiący doskonałe neutralne tło dla elementów wyposażenia. Łazienki w bieli są nie tylko optycznie większe, ale także delikatne i elegancki. Dla niektórych z nas mogą wydawać się jednak zbyt monotonne. Efekty jednostajności uniknąć można wybierając materiały o delikatnym wzorze lub też przełamując dominację bieli innym kolorem. Można na przykład pokryć jedną ze ścian materiałem o kontrastowym, nieco bardziej wyrazistym kolorze. Dzięki temu wnętrze małej łazienki nabierze głębi i dodatkowego wymiaru. Innym trikiem na optyczne powiększenie małej łazienki jest wybór mebli o frontach z materiałów na wysoki połysk. Mają one to do siebie, że odbijają światło i tym samym powodują, że optycznie łazienka jawi się nieco większa. Tę samą właściwość mają lustra. Warto zainwestować w duże lustro nad umywalką, które odbije przeciwległą ścianą i nada łazience bardziej wielowymiarowego charakteru. Nie mniejszą rolę w niewielkiej łazience odgrywa światło. Rzadko zdarza się, że taka łazienka ma dostęp do okna. Aby uczynić ją jasną, a tym samym przestronną, należy odpowiednio zagrać sztucznym światłem. Najważniejsze jest oczywiście światło ogólne, sufitowe. Poza nim warto podświetlić także lustro, najlepiej za pomocą kinkietów z obu stron, a także przestrzenie pod szafkami. Jasne pomieszczenia to pomieszczenia wizualnie większe- warto zatem docenić rolę, jaką odgrywa światło. Wybierając materiały do małej łazienki stykamy się z problemem ogromnego wyboru. W marketach budowalnych dostępnych jest mnóstwo materiałów wykończeniowych do pokrycia ścian i podłóg w tym pomieszczeniu. Do małej łazienki wyboru dokonujemy drogą eliminacji. Nie sprawdzą się w niej dobrze materiały ciemne, o zbyt wyrazistej fakturze lub te o bogatym, fantazyjnym wzorze. Lepiej postawić na te proste, minimalistyczne, o stonowanej kolorystyce. Dobrym rozwiązaniem do małej łazienki jest jasne, naturalne drewno. odpowiednio zabezpieczone przed działaniem wody i wilgoci pozwoli przełamać monotonię białej armatury i jednolitych ścian.

O czym jeszcze należy pamiętać, urządzając małe łazienki?

Każdy zbędny element w łazience przepełni i przytłoczy jej przestrzeń, czyniąc ją niewygodną w użytkowaniu. To samo dzieje się, gdy jej wnętrz utrzymane jest w bałaganie. W każdym małym pomieszczeniu, nie tylko w łazience, kluczem jest porządek i dobra organizacja. Dlatego też tak istotne są sprytne miejsca na przechowywanie i schowki. Zapewnią je nam wielofunkcyjne, pojemne meble. Szafka pod umywalka powinna być zatem jak najbardziej pakowna, z szufladami na wszystkie wykorzystywane przez nas akcesoria i przybory toaletowe. Dobrym pomysłem jest drabinkowy grzejnik, który odznacza się lekkim designem, nie zajmuje dużo miejsca, a pozwala w stylowy i praktyczny sposób przechowywać ręczniki. Innym sprawdzonym elementem wyposażenia małej łazienki jest półka nad umywalką o lustrzanym froncie. jest to rozwiązanie dwa w jednym, pozwalające zaoszczędzić miejsce na ścianie. Jeżeli mamy w małej łazience wannę, należy dobrać odpowiednią do niej zasłonę. Najlepiej prezentować będzie się przeźroczysta, półprzeźroczysta lub jasna, nie przytłaczająca przestrzeni.