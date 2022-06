Mała kuchnia – pomysły i inspiracje

Mała kuchnia

Z problemem posiadania małej kuchni spotykają się najczęściej właściciele niewielkich mieszkań w blokach. Jest to zazwyczaj pomieszczenie wąskie, ciasne i ciemne, które trudno jest funkcjonalnie urządzić. Nie oznacza to jednak, że jest to zadanie niemożliwe. Współcześnie producenci mebli kuchennych są nam w stanie zaoferować modele, które świetnie sprawdzą się nawet w najmniejszym pomieszczeniu. Projektanci wnętrz z kolei służą ekspercką wiedzą na temat aranżacyjnych trików, pozwalających do maksimum wykorzystać każdy metr kwadratowy wnętrza.

Mała kuchnia musi spełniać te same funkcje, co jej większa i przestronniejsza siostra- ma służyć jako wygodna przestrzeń do przygotowywania potraw, miejsce, w którym rodzina wspólnie spędza czas oraz obszar, gdzie przechować można wszystkie niezbędne przybory i akcesoria kuchenne. Urządzając małe kuchnie należy kierować się kilkoma podstawowymi zasadami, dotyczącymi doboru materiałów, mebli oraz kolorów- rozwiązania, które sprawdziłyby się w pomieszczeniach o dużym metrażu niekoniecznie zdadzą egzamin w małym wnętrzu. Jeżeli jesteście na etapie urządzania małej kuchni, zapoznajcie się z naszym krótkim przewodnikiem.

Jak urządzić małą kuchnię?

Pomieszczenie na kuchnię w bloku jest już najczęściej zaprojektowane i wkomponowane w układ mieszkania. Rzadko mamy możliwość jego modyfikacji bez uciekania się do drastycznych środków, takich jak wyburzanie ścian. Aranżację wnętrz kuchni i jej wyposażenie musimy zatem dostosować do rozmiaru i kształtu wnętrza, które na nią przeznaczymy.

Kluczem do poprawnego urządzenia małej kuchni jest odpowiedni dobór materiałów wykończeniowych, mebli oraz kolorystyki wnętrza. Ma to ogromne znaczenie nie tylko ze względów praktycznych, wpływając na jakość użytkowania kuchni, ale także wizualnych. Za pomocą konkretnych materiałów czy barw małe pomieszczenie można optycznie powiększyć.

Zacznijmy zatem od kolorystyki. W każdym małym pomieszczeniu, także w kuchni, warto postawić na kolory jasne, które wykreują iluzję większej przestrzeni. Nie oznacza to jednak, że nasza kuchnia musi być monotonna i nudna. Wystarczy wyeksponować jedną ze ścian, na przykład na jednym z końców kuchni, pokrywając ją materiałem o bardziej wyrazistym kolorze, a pomieszczenie nabierze głębi i dodatkowego wymiaru. Istotny jest nie tylko wybór kolorów na ściany, ale także na podłogę. Tam najlepiej sprawdzi się materiał jasny, nawet jaśniejszy niż odcień ścian, co także wywoła złudzenie większej przestrzeni. Jasna powinna być także zabudowa kuchenna. Najlepiej sprawdzą się szafki o frontach gładkich, minimalistycznych, bez zbędnych zdobień czy dużych uchwytów.

Wyposażając małą kuchnię należy do minimum ograniczyć liczbę dodatków i dekoracji. Dobrym pomysłem jest urządzenie jej w stylu minimalistycznym, stawiając na prostotę materiałów i kolorów. Liczne ozdoby sprawią, że kuchnia wyda się ciasna i przepełniona. Niezwykle istotną kwestią jest przechowywanie akcesoriów i przyborów kuchennych. Gdy będą one stały na szafkach i blatach, wywołają ten sam efekt, co dekoracje- przytłoczą przestrzeń. Dlatego tak kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc na przechowywanie. I tu wkracza niezwykle istotna kwestia doboru mebli kuchennych.

Jak dobrać meble kuchenne do małej kuchni?

Meble kuchenne w małej kuchni pełnią niezwykle ważną rolę- ich dobór jest kwestią kluczową w osiągnięciu zamierzonego rezultatu, którym jest kuchnia w pełni funkcjonalna i komfortowa w użytkowaniu. Muszą one zapewnić nie tylko wystarczające miejsce na przechowywanie akcesoriów kuchennych, przyborów do gotowania i żywności, ale także składać się na wygodną powierzchnię roboczą.

Dobrym pomysłem w małych kuchniach jest wydzielenie stref- do przygotowywania składników potraw, gotowania, pieczenia, zmywania oraz przechowywania. W ten sposób utrzymamy naszą kuchnię w świetnej organizacji i porządku. Jeżeli chodzi o fronty szafek, to warto postawić na te, wykonane z materiałów, które optycznie powiększą przestrzeń- świetnie sprawdzą się chociażby te szklane, przeźroczyste, czy tez z mlecznobiałego szkła. Drzwiczki szafek nie powinny otwierać się skrzydłowo- lepiej służyć nam będą te przesuwane. istotną kwestią jest odpowiedni blat kuchenny. Najlepiej, aby miał przynajmniej 80 centymetrów szerokości, gwarantując komfortową powierzchnię roboczą. Dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie kuchni w szafki i półki na kółkach, które schować można pod stołem czy blatem. Jeżeli chodzi o uchwyty, nie należy dobierać tych dużych i dekoracyjnych- najlepszym pomysłem są te dyskretne, niewielkie lub całkowita z nich rezygnacja.

Inną istotną kwestią jest dobór sprzętów AGD. Żadna kuchnia nie obejdzie się bez lodówki, zlewozmywaka czy palnika. Urządzając małe kuchnie trzeba jednak niejednokrotnie pójść na kompromis. Na przykład dla tych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez zmywarki, najlepszą opcją będzie zlew o jednej komorze. Ci z kolei, którzy przyzwyczajeni są do samodzielnego zmywania naczyń, zdecydują się z pewnością na zlew z dwiema komorami. Dobór lodówki należy przede wszystkim od rozmiaru gospodarstwa domowego i przyzwyczajeń domowników. Mała, niska lodówka sprawdzi się w kawalerkach, w których mieszkają osoby przyzwyczajone do częstego jedzenia poza domem lub zamawiania potrwa do domu. Wtedy można także zrezygnować z modelu z zamrażalnikiem. Inną opcją jest wybór sprzętów AGD o charakterze wielofunkcyjnym- współcześnie na rynku dostępne są chociażby piekarniki z funkcją mikrofalówki.

Poza meblami, kolejnym ważnym elementem każdej dobrze zaaranżowanej małej kuchni jest oświetlenie. Małe kuchnie rzadko kiedy mają dostęp do okna, przez które do środka wpadać by mogło naturalne światło. Dlatego tak kluczowy jest dobór elementów oświetlenia sztucznego. Poza tym głównym, sufitowym, warto podświetlić także blaty, umieszczając niewielkie halogeny pod górnymi szafkami. Dzięki temu wnętrze małej kuchni wyda się większe i przestronniejsze. Skąd czerpać pomysły i inspiracje na aranżację małej kuchni?

Teoretyczne zasady urządzania małej kuchni to jedno, ale ich implementacja do rzeczywistego projektu to już zupełnie odmienna kwestia. Szukając pomysłów na aranżację małej kuchni najlepiej jest przejrzeć katalogi ze zdjęciami zrealizowanych już projektów. Pod tym względem homify to doskonałe źródło inspiracji. Na naszej platformie zgromadziliśmy setki tysięcy zdjęć urządzonych i wyposażonych już kuchni, za projekty których odpowiedzialni są architekci z całego świata. Tak szeroki wachlarz inspiracji sprawia, że tutaj pomysły znajdzie każdy, nawet najbardziej wymamiający użytkownik. Wszystkie zdjęcia projektów kuchni znajdziecie w kategorii pomieszczenia , w pod zakładce kuchnia . Następnie przebierać możecie w niezliczonej ilości fotografii, kategoryzując je ze względu na styl, w jakim została urządzona przedstawiona na nich kuchni, lub też ze względu na kraj pochodzenia architekta, odpowiedzialnego za realizację projektu. Możecie także skorzystać z funkcji wyszukiwania w prawym górnym rogu strony- wystarczy wpisać hasło mała kuchnia lub jak urządzić małą kuchnię , aby odnaleźć najlepsze projekty odpowiadające Waszym wymaganiom.

Bogate zasoby homify pod wglądem ilości zdjęć zrealizowanych projektów małych kuchni udowadniają, że urządzenie pomieszczenia o niewielkim metrażu w sposób modny, stylowy i funkcjonalny jest jak najbardziej możliwe.