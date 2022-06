Łazienka to jedno z najważniejszych pomieszczeń w każdym domu – to tutaj zaczynamy każdy dzień i tu go zazwyczaj kończymy. Jej wnętrze powinno być nie tylko wygodne i praktyczne, ale także modne i nowoczesne. Wielu z nas marzy się jednak luksusowa łazienka, przypominająca swoim wyglądem najlepsze spa. Na homify znajdziecie tysiące pomysłów na to, jak urządzić luksusowe łazienki.

Jakie materiały są najczęściej wykorzystywane do wykończenia nowoczesnych łazienek?

Dysponując nieco większym budżetem, możemy zdecydować się na materiały niekonwencjonalne, które natychmiastowo uczynią naszą łazienkę bardziej nowoczesną i luksusową. Coraz większą popularność zdobywają sobie materiały naturalne, takie jak drewno kamień, beton czy tkaniny z włókien. Świetnym pomysłem jest drewno egzotyczne, które jest rozwiązaniem nieco bardziej kosztownym, ale długoterminowym – zapewnią większą odporność na wodę oraz przyjazny dla użytkownika klimat we wnętrzu. Beton architektoniczny podbija świat aranżacji wnętrz i świetnie sprawdzi się także w łazience, nadając jej industrialny charakter. Blaty z naturalnego kamienia, takiego na przykład jak granit, zapewniają nie tylko trwałość i odporność, ale i luksusowy wygląd łazienki.

Jak urządzić ekskluzywną łazienkę?

Ekskluzywne łazienki to pomieszczenia przypominające swoim wyglądem najlepsze spa, którym można nawet nadać status salonu kąpielowego. Jak sama nazwa wskazuje, poza tradycyjnymi funkcjami łazienki łączą one w sobie także role pełnione klasycznie przez inne pomieszczenia. W luksusowej łazience często spotkać można miejsca do siedzenia, w postaci fotela czy szezlongu, dywany oraz ekstrawaganckie dekoracje ścienne. Nie rzadko ściany łazienek są przeszklone, dzięki czemu gwarantują wspaniałe widoki na zewnątrz. W luksusowej łazience niemal obowiązkowa jest wspaniała wanna, najlepiej wolno stojąca lub też z hydromasażem. Prysznic w luksusowych łazienkach jest bez brodzikowy i występuje najczęściej w postaci tak zwanej deszczówki . Wyposażyć można go nie tylko w hydromasaż, ale także w specjalne elementy oświetlenia. Jeszcze innym pomysłem na urządzenie luksusowej łazienki jest utrzymanie jej w ultra minimalistycznym stylu, gdzie ekskluzywności nadają jej wysokiej jakości materiały- szkło, drewno, kamień- a nie ilość elementów wyposażenia.

Gdzie znaleźć zdjęcia luksusowych łazienek?

Przeglądając zasoby zgromadzone na homify nieustannie napotkać można na zdjęcia luksusowych łazienek. Projektanci zarejestrowani na naszej platformie prześcigają się w realizowaniu projektów prawdziwie ekskluzywnych łazienek. Wystarczy zajrzeć do kategorii pomieszczenia na górze strony i odnaleźć zakładkę łazienka po lewej stronie, aby zagłębić się w świat luksusu i ekstrawagancji.

JAKIE SĄ TWOJE SPOSOBY NA URZĄDZENIE LUKSUSOWEJ ŁAZIENKI? CZY MASZ POMOCNE WSKAZÓWKI I TRIKI?