Nowoczesna kuchnia powinna być nie tylko praktyczna i wygodna w użytkowaniu, ale także wyposażona w sprzęty i urządzenia najnowszej generacji, które ułatwiają przygotowywanie potraw. Wielu z nas dodatkowo marzy się kuchnia o luksusowym charakterze- dowiedzcie się, jakie są elementy luksusowej kuchni.

Co powinno znaleźć się w luksusowej kuchni?

Luksusowa kuchnia dla każdego znaczyć może co innego – dla jednych jest to pomieszczenie wyposażone w ekstrawaganckie sprzęty o zaawansowanej technologii, a dla innych może to być wnętrze o szykownej zabudowie, wykończone stylowymi materiałami. Luksusowe kuchnie to jednak z całą pewnością pomieszczenia duże i przestronne, w których jest mnóstwo miejsca na przygotowywanie potraw. Liczne powierzchnie robocze, pakowne miejsca na przechowywanie oraz wolna przestrzeń do poruszania się są niezbędne. Mało kto wyobraża sobie luksusowo zaaranżowaną kuchnię bez wyspy kuchennej. Współcześnie są one duże i poza powierzchnią roboczą pełnią także rolę miejsca, w którym umieszcza się zlewozmywak czy kuchenkę elektryczną.

Luksusowe meble kuchenne i materiały – jakie wybrać?

Luksusowy charakter każdej kuchni nadadzą przede wszystkim meble i materiały wykończeniowe. Ich wybór zależy przede wszystkim od wysokości naszego budżetu oraz stylu, w jakim kuchnia zostanie zaaranżowana. Luksusowe meble kuchenne w stylu nowoczesnym wykonane są z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących ich trwałość i odporność. Fronty szafek mogą być matowe lub na wysoki połysk, z tym że tak druga opcja z pewnością bardziej nadaje kuchni ekskluzywny charakter. Niezwykle luksusowa jest zabudowa o frontach ze szkła. W kuchniach rustykalnych meble są zazwyczaj drewniane, a ekskluzywny wygląd osiągnąć można decydując się na drewno egzotyczne. Co do materiałów wykończeniowych, luksusowe kuchnie i tradycyjne, sztampowe kafelki mają niewiele wspólnego. Lepiej postawić jest na innowacyjne materiały- beton, drewno lub kolorową mozaikę.

Skąd czerpać inspiracje na luksusowe kuchnie?