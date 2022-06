Odpowiednie oświetlenie ogrodowe jest ważne nie tylko ze względów praktycznych, ale także estetycznych. Ułatwi przemieszczanie się po ogrodzie w ciemności, redukując możliwość potknięcia się, podkreśli najpiękniejsze rośliny i drzewa, a także wydobędzie z ogrodu wyjątkowy blask. Szczególnie istotne jest latem, gdyż to właśnie dzięki niemu w ogrodzie zapanuje wyjątkowy klimat.

Co wziąć pod uwagę przed wyborem lamp ogrodowych?

Oświetlenie ogrodowe wymaga zainstalowania zewnętrznej instalacji elektrycznej. Warto zabrać się za to przed zagospodarowaniem samego ogrodu, gdyż proces ten wymaga rozkopania trawnika lub rabat. Instalację elektryczną zewnętrzną podłącza się do tej domowej. Jeżeli w ogrodzie będzie więcej źródeł światła, niezbędne jest napięcie sieciowe 230 V. Jeżeli jest ich tylko kilka, wystarczy napięcie 12 lub 24 V. Kabel, który zasilać będzie lampy ogrodowe, nie powinien zostać ułożony w pobliżu dużych drzew, wzdłuż fundamentów czy w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej. Innym ważnym aspektem jest bezpieczne podłączenie lamp ogrodowych. Dokonując zakupu elementów oświetlenia ogrodowego należy sprawdzić klasę izolacji elektrycznej, określoną cyfrą rzymską. Lampy ogrodowe powinny mieć klasę II, a te do oczek wodnych klasę III. Niezwykle popularne, a także bezpieczne, są lampy solarne, które w naszym polskim klimacie najlepiej sprawdzą się właśnie w ogrodzie.

Które elementy ogrodu warto podświetlić?

Wokół domu wybiera się kilka miejsc, gdzie warto zainstalować oświetlenie zewnętrzne. Należy do nich z całą pewnością strefa wejścia na posesję – furtka, a następnie drzwi wejściowe. Promień światła kierujemy w dół, aby oświetlić klamkę i zamek. Lampy ogrodowe montujemy także wzdłuż ścieżek, oświetlając je od dołu. Niezwykle efektowne jest oświetlenie elewacji- w formie kinkietów, reflektorków lub oprawy wokół domu. Światłem można zagrać w tym przypadku na wiele sposobów, kierując jego promień na fragmenty elewacji, które chcemy wyróżnić. Na koniec oczywiście nie można zapomnieć o podświetleniu roślin i elementów małej architektury ogrodowej- wspaniałe efekty wizualne osiągnąć można iluminując rośliny za pomocą reflektorków. Ciekawym rozwiązaniem jest także światło w kolorze- niebieskie lub zielone. Wszystko zależy od naszej wyobraźni i efektu, jaki pragniemy osiągnąć.

Jakie lampy ogrodowe wybrać?

Na rynku dostępnych jest mnóstwo rodzajów lamp ogrodowych, które różnią się od siebie wielkością, kształtem, designem oraz kolorem. Do najbardziej popularnych należą lampy żeliwne, aluminiowe i z tworzywa sztucznego. Przeglądając zdjęcia na homify z pewnością natraficie jednak na inne interesujące modele- nasza platforma to doskonałe źródło inspiracji dla wszystkich tych, poszukujących pomysłów na oświetlenie ogrodowe!