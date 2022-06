Lampy do sypialni

Sypialnia to przede wszystkim miejsce, w którym odpoczywamy i staramy się wyciszyć po ciężkim dni. Dlatego też aranżacja tego pomieszczenia powinna być stonowana, a oświetlenie tworzyć wyjątkowy klimat. Niezwykle istotne jest zatem odpowiednie dobranie lamp do sypialni i lampek nocnych- dowiedzcie się, jak tego dokonać!

Jak dobrać oświetlenie do sypialni?

W sypialni zainstalować trzeba kilka rodzajów oświetlenia. Światło ogólne, w postaci lampy sufitowej, jest potrzebne do generalnego oświetlenia wnętrza, przy sprzątaniu, zmianie pościeli, przebieraniu się. Lampa sufitowa może być jednym z głównych elementów dekoracji sypialni, dlatego warto w jej przypadku postawić na dobry, ciekawy design. Jeżeli sypialnia pełni także rolę garderoby, niezbędne jest poprawne oświetlenie szaf. Jeżeli szafa jest niewielka, wystarczy zainstalować nad nią punktowy halogen lub lampkę LED. Większą garderobę trzeba z kolei wyposażyć w źródło światła znajdujące się w jej środku. W wielu sypialniach, zwłaszcza tych, w których zamieszkują kobiety, znajduje się toaletka. Mebel ten także trzeba podświetlić- najlepiej umieścić jest dwie lampki po obu stronach lustra. Najważniejszym jednak elementem oświetlenia w sypialni są lampki nocne.

Lampki nocne – jak wybrać te najlepsze?

Lampki nocne dostępne są w kilku różnych wariantach. Ich główną funkcja jest dyskretne oświetlenie wnętrza sypialni, które umożliwi czytanie czy pracę na komputerze, bez przeszkadzania innej osobie. Najpopularniejszą opcją na subtelne oświetlenie sypialni są kinkiety nad łóżkiem. Warto pamiętać, aby miały one obrotowe klosze, dzięki czemu dostosować można źródło światła do indywidualnych potrzeb. Inna wersja lampek nocnych to te ustawiane na szafkach nocnych – są one doskonałym sposobem na romantyczne oświetlanie sypialni, jednak nie spełniają dostatecznie dobrze swojej funkcji, jeżeli chodzi o oświetlenie podczas czytania czy pracy na laptopie.

Skąd czerpać pomysły na oświetlenie sypialnia?