Jednym z najważniejszych elementów aranżacji każdego salonu jest dobór odpowiedniego oświetlenia. To właśnie za jego sprawą osiągnąć można zamierzony efekt – czy to salonu przytulnego i ciepłego, czy też jasnego i przestronnego. Dowiedzcie się, jak dobrać najlepsze lampy do Waszych salonów!

Jakie zaprojektować oświetlenie salonu?

Salon to inaczej pokój dzienny, jednak najczęściej korzystamy z niego wieczorem, po szkole czy pracy, i to właśnie dlatego odpowiednie oświetlenie jest tak istotne. Współcześnie salon stanowi najczęściej jeden z obszarów strefy dziennej i jest tym samym połączony z kuchnią i jadalnią. Dlatego w takim pomieszczeniu nie wystarczy jeden element oświetlenia- powinno pojawić się w nim więcej lamp, które doświetlą każde miejsce strefy dziennej. Podstawą jest oświetlenie generalne, w postaci lamp sufitowych. Powinny zawisnąć one nad kluczowymi miejscami salonu – obszarem wypoczynkowym, a dokładniej nad stolikiem kawowym. Obok kanapy czy ulubionego fotela, w którym siedzimy czytając lub korzystając z laptopa, należy ustawić lampę podłogową, która doskonale doświetli ten obszar. Sprawdzą się także kinkiety z ruchomym źródłem światła, które nakierowywać można według naszych potrzeb. Oświetlenie salonu planuje się już na etapie prac budowlanych, przed wygładzeniem i pomalowaniem ścian, kiedy o zainstalować trzeba włączniki i gniazdka elektryczne.

Jakie lampy do salonu optycznie powiększą to pomieszczenie?

Odpowiednio dobrane oświetlenie może w optyczny sposób powiększyć mały salon. Osiągnięty efekt zależy przede wszystkim od właściwego rozmieszczenia punktów świetlnych. Źródło światła nakierowane powinno być na konkretne miejsca lub obszary – sufit lub dekoracje czy ozdoby. Jeżeli chcemy wizualnie przedłużyć salon, należy podkreślić światłem pionowe podziały ścian – kolumny lub filary. Optycznie poszerzyć pomieszczenie można kierując intensywny promień światła na dłuższe ściany. Kluczem do wizualnie większego salonu są oczywiście jasne kolory, które doskonale odbijają światło, czyniąc wnętrze przestronniejszym.

Czym kierować się wybierając lampy do salonu?

Kupując lampy do salonu należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ich wymiar, materiał, z którego są wykonane, oraz rodzaj emitowanego przez nich światła. Duże lampy o awangardowym designie nadają się do większych pomieszczeń- w małych będą je jedynie przytłaczać i przepełniać. W małych salonach najlepiej sprawdzą się halogeny, lampki LED oraz te wiszące na krótkim sznurze. Istotny przy wyborze jest także materiał, z którego lampy są wykonane- te o oprawie z metalu są najbardziej trwałe, gorzej sprawdzają się te papierowe, plastikowe lub z tkaniny.