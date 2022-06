Kwiaty doniczkowe oraz kwiaty balkonowe to najlepszy sposób na udekorowanie wnętrz naszych domów, mieszkań oraz balkonów. Są najlepszą alternatywną dla ogrodów, na jaką pozwolić mogą sobie osoby mieszkające w dużych miastach, gdzie nie ma dostępu do własnego skrawka zieleni.

Jakie kwiaty doniczkowe warto mieć w domu?

Kwiaty domowe pięknie ozdobią każde wnętrze i poprawią panujący w nich klimat. Możemy hodować w domu naprawdę wiele rodzajów kwiatów doniczkowych, także tych niezwykle egzotycznych. Każda roślina ma jednak swoje upodobania i wymaga specjalnej pielęgnacji. Nie wszystkie nadawać się będą do każdego rodzaju wnętrza - wiele zależy od poziomu nasłonecznienia danego miejsca, panującej tam temperatury oraz poziomu wilgotności. Rośliny o ozdobnych liściach, takie jak alokacja czy gwiazda betlejemska, nie lubią bezpośrednich promieni słonecznych. Im ciemniejsze liście, tym dalej od źródła światła rośliny te powinny się znajdować. Te o pstrokatych liściach umieścić można bliżej okna. Rośliny te lubią powietrze o dużej wilgotności. Rośliny kwitnące, na przykład begonia czy hiacynt, lubią ciemne i chłodne miejsca. Należy je także często nawozić oraz podlewać. Paprocie ozdobić mogą wyjątkowo ciemne miejsca, gdzie inne rośliny nie przetrwają. Potrzebują one umiarkowanej ilości wody, a najlepiej rosną na wilgotnym podłożu. Storczyki najlepiej rosnąć będą w pomieszczeniach dobrze nasłonecznionych, ale nie należy wystawiać ich na bezpośrednie promienie słoneczne. Podlewamy je dopiero, gdy ziemia wyschnie i nawozimy regularnie, dwa razy w tygodniu. Do innych popularnych kwiatów domowych należą palmy, kaktusy oraz pnącza.

Jakie kwiaty balkonowe wybrać?

Latem pragniemy udekorować swoje balkony i decydujemy się na uprawę kwiatów balkonowych. Do najpopularniejszych już od lat należą pelargonie, które odznaczają się długim okresem kwitnięcia raz nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Jest jednak wiele innych dostępnych opcji, które pozwolą nam stworzyć balkon oryginalny i jeszcze piękniejszy. Należą do nich aksamitki, begonie, bratki, fuksje, niecierpki i wiele innych.

Kwiaty doniczkowe i balkonowe – gdzie znaleźć najpiękniejsze inspiracje?