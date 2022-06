Kwiaty domowe to najlepszy sposób na udekorowanie wnętrz każdego domu czy mieszkania. Nawet na najmniejszej przestrzeni rośliny doniczkowe potrafią wprowadzić wyjątkowy, naturalny klimat, a jako dekoracja sprawdzają się w absolutnie każdym wnętrzu.

Gdzie ustawić rośliny doniczkowe?

Miejsce, w którym powinny znaleźć się rośliny doniczkowe, zależy przede wszystkim od ich rodzaju i warunków, w jakich najlepiej będą rosnąć. Nie każde kwiaty lubują się w ciepłych, nasłonecznionych miejscach. Do tych, które są jednak ciepłolubne, należą popularne paprocie, fuksje czy palmy. Niektóre rośliny wzrastają o wiele lepiej w miejscach, do których łatwy dostęp mają promienie słoneczne. Są to na przykład aloes, fikus, hibiskus, oleander czy róża.

Które kwiaty domowe i rośliny doniczkowe rosnąć będą w absolutnie każdych warunkach?

Wielu z nas boryka się z problemem usychania i obumierania roślin doniczkowych. Bez względu na gatunek i intensywność zabiegów pielęgnacyjnych, kwiaty te z jakiegoś powodu nigdy nie rosną, a najczęściej po kilku tygodniach nadają się niestety tylko do wyrzucenia. Są jednak gatunki roślin doniczkowych, które są praktycznie nie do zdarcia – przetrwają w każdych warunkach i do tego nie wymagają czasochłonnej pielęgnacji. Do takich należy na przykład szeflera drzewkowata, które dobrze rośnie w półcienistym pomieszczeniu, a zadowala ją typowe podłoże dla roślin doniczkowych oraz niezbyt intensywne podlewanie. Innym tego typu kwiatem domowym jest echmea wstęgowata, która pobiera pokarm nie z podłoża, ale z powietrza. Kolejnym sprawdzonym gatunkiem jest aspidistria wyniosła, które zniesie każde warunki – od bardzo suchego powietrza, poprzez wahania temperatury, aż po małą ilość światła. Do słabo oświetlonych wnętrz rozważyć można także aglonemę zmienną.

Które gatunki roślin doniczkowych pomogą oczyścić powietrze z toksyn?

Wybierając kwiaty domowe i rośliny doniczkowe warto kierować się nie tylko ich walorami estetycznymi, ale także właściwościami oczyszczania powietrza z toksyn i zanieczyszczeń. Zwłaszcza w mieszkaniach zlokalizowanych w centrach wielkich miast właściwość ta okazać się może niezwykle przydatna. Do roślin takich należą: skrzydłokwiat, bluszcz pospolity, figowiec, sansewieria, paprotki, gerbera jamesona, aglaonema, dracena, zielistka oraz palma. Wspierają one zdrowy i przyjemny klimat panujący we wnętrzach, a także po cichu, niezauważalnie pomagają nam w utrzymaniu zdrowego trybu życia.