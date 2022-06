Kuchnia jest sercem każdego domu – to tutaj przygotowujemy posiłki dla rodziny i przyjaciół, spędzamy wspólnie czas przy porannej kawie i spożywamy razem posiłki. Wybór zabudowy kuchni to jedna z najważniejszych decyzji w procesie projektowania tego pomieszczenia. Dowiedzcie się, jak się do tego zabrać!

Kuchnia pod zabudowę – jak wybrać odpowiednie meble?

Meble kuchenne do zabudowy powinny być nie tylko estetyczne i współgrające z naszym gustem, ale przede wszystkim praktyczne, aby uczyniły naszą kuchnię pomieszczeniem wygodnym w użytkowaniu i w pełni funkcjonalnym. Trzeba podjąć decyzję co do rodzaju zabudowy, materiałów, z których zostanie ona wykonana oraz sposobu jej rozmieszczenia. Pierwszą kwestią jest wybór zabudowy kuchni niskiej lub wysokiej. W niewielkich pomieszczeniach najlepiej sprawdzi się zabudowa niska, która nie przepełni i tak już ograniczonej przestrzeni. Mamy wtedy jednak o wiele mniej miejsc na przechowywanie, ale problem ten rozwiązać mogą meble wielofunkcyjne, oferujące sprytne rozwiązania na przechowywanie. Zabudowa wysoka odpowiednia jest do dużych kuchni, gdzie przestrzeń jest niemal nieograniczona. W takich pomieszczeniach można pozwolić sobie także na ciemniejszy kolor frontów szafek- w małych kuchniach zabudowa powinna być jasna, gładka, co optycznie powiększy przestrzeń.

Z jakich materiałów produkowane są kuchnie pod zabudowę?

Współcześnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów mebli, wykonanych ze zróżnicowanych materiałów. To właśnie wybór odpowiedniego materiału determinować będzie trwałość i solidność zabudowy kuchennej. Meble drewniane są bardzo popularne, ale dość drogie. Gwarantują one jednak wysoką jakość zabudowy i jej trwałość na długie lata. Najpopularniejsze rodzaje drewna to dąb, buk, jesion, olcha i sosna. Inne opcje to płyta fornirowana, płyta MDF oraz szkło hartowane. Wybór materiału zależy też od stylu, w jakim chcemy zaaranżować naszą kuchnię. Drewno to domena stylu wiejskiego czy rustykalnego, ale spotkać można je także w eleganckim stylu angielskim. Materiały na wysoki połysk znajdziemy najczęściej w kuchniach nowoczesnych i minimalistycznych. Wszystko zależy zatem od naszych osobistych preferencji oraz wysokości naszego budżetu.

Jaka powinna być kuchnia do zabudowy?