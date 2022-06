Kuchnie – pomysły i inspiracje

Kuchnia jest sercem każdego domu- dlatego tak istotne jest, jak pomieszczenie to zostanie zaaranżowane. Musi być funkcjonalne, wygodne w użytkowaniu, w pełni wyposażone, a także nowoczesne i stylowe. Najlepsze zdjęcia projektów kuchni znajdziecie właśnie na homify!

Jakie są niezbędne elementy każdej dobrze zaaranżowanej kuchni?

Idealne projekty kuchni wymagają zwrócenia uwagi na kilka najważniejszych elementów. Przede wszystkim pomieszczenie to musi zostać zaaranżowane w sposób funkcjonalny- odpowiedni rozkład mebli, umożliwiający swobodne poruszanie się, jest kluczowy. Ważny jest także układ sprzętów AGD względem siebie, wspierający łatwe i szybkie przygotowywanie potraw. Dobre aranżacje kuchni wymagają także licznych miejsc na przechowywanie, gdzie schować można wszystkie niezbędne przybory i akcesoria kuchenne. Mało kto może wyobrazić sobie nowoczesną kuchnię bez wyspy, także warto rozważyć włączenie jej do projektu kuchni marzeń.

W jakim stylu urządzić można kuchnię?

Profesjonaliści z homify prześcigają się pod względem różnorodności projektów kuchni – od ultra nowoczesnych, poprzez industrialne, aż po swojskie w stylu wiejskim. Kuchnie nowoczesne charakteryzują się użyciem innowacyjnych materiałów i zaawansowanym technologicznie wyposażeniem. Kuchnie w stylu wiejskim zabudowane są drewnianymi szafkami o bogato zdobionych frontach, z których zwieszają się sznury suszonego czosnku. W kuchniach klasycznych najlepsze materiały spotykają się z neutralną paletą kolorów, dając efekt elegancji i szyku. Przeglądając zdjęcia z kategorii kuchnie na homify, znalezienie odpowiedniego stylu to tylko kwestia czasu!

Kuchnia otwarta czy zamknięta?

Jednym z największych dylematów każdego, kto szuka projektu kuchni, jest zaaranżowanie jej na otwartym planie lub też w osobnym pomieszczeniu. Pierwsza opcja to rozwiązanie nowoczesne, niezwykle popularne w dzisiejszych czasach. Kuchnia łączy się wtedy z obszarami jadali i salonu w jedną wspólną strefę dzienną. Dzięki temu całe pomieszczenie jawi się bardziej przestronnie i zdaje się być większe. Kuchnie w osobnych pomieszczeniach są często spotykane w mieszkaniach w blokach, gdzie rozkład wnętrz jest nieco staromodny. Rozwiązanie to pozwala jednak ograniczyć przenikanie nieprzyjemnych zapachów do pozostałych części domu. Na homify znajdziecie zdjęcia oby typów kuchni – otwartych i zamkniętych – które pozwolą Wam podjąć decyzję co do aranżacji Waszych kuchni!4

