Kuchnia z wyspą

Wyspa kuchenna to jeden z najmodniejszych i najpraktyczniejszych elementów każdej nowoczesnej kuchni. Zapewnia ona nie tylko dodatkową powierzchnię roboczą, ale także schowek na przybory i akcesoria kuchenne oraz miejsce do siedzenia.

Wyspa w kuchni – dlaczego warto?

Wyspa kuchenna najlepiej prezentuje się w przestronnych kuchniach otwartych, kiedy pomieszczenie to łączy się z innymi obszarami strefy dziennej- salonem i jadalnią. Wtedy jest doskonałym sposobem na wizualne i praktyczne oddzielenie kuchni. Kuchnie z wyspą są zazwyczaj pomieszczeniami bardziej socjalnymi, umożliwiając osobie przygotowującej posiłki na większy kontakt z pozostałymi domownikami. Jako że dostęp do niej jest z każdej strony, ułatwia wspólną pracę oraz spędzanie czasu w większym gronie. Wyspa kuchenna to także dodatkowy, funkcjonalny mebel – zapewnia miejsce na przechowywanie, często wbudowuje się w nią zlewozmywak czy palnik elektryczny, dzięki czemu zyskujemy miejsce w innych strefach kuchni. Nierzadko wyspa pełni także funkcję stołu czy baru z dodatkowymi miejscami do siedzenia.

Jak wybrać odpowiednią wyspę kuchenną?

Wyspa w kuchni to trafna decyzja w większości przypadków, jednak jej wybór musi być przemyślany, a mebel ten odpowiednio dobrany do pomieszczenia i aranżacji wnętrz strefy dziennej. Blat wyspy powinien mieć przynajmniej 80 centymetrów długości. Odległość między blatem a pozostałymi meblami składającymi się na zabudowę kuchenną powinna wynosić również przynajmniej 80 centymetrów- aby osoba przy niej pracując mogła się swobodnie poruszać, a inni domownicy mogli ją wyminąć. Szerokość wyspy kuchennej to z kolei minimum 60 centymetrów. Jeżeli dysponujemy większym metrażem w kuchni możemy zdecydować się na wyspę nieco większą, na której umieścić możemy zlewozmywak czy kuchenkę elektryczną. Wyspę kuchenną dobieramy do charakteru zabudowy kuchennej, starając się utrzymać ją w tym samym stylu.

Skąd czerpać inspiracje na kuchnię z wyspą?