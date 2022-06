Kuchnia na wymiar

Przy projektowaniu kuchni wielu z nas marzy się wyposażenie jej w meble robione na wymiar, na nasze indywidualne zamówienie. Mamy wtedy ogromną swobodę w ich doborze i możliwość idealnego dopasowania do specyfiki naszej kuchni. Dowiedzcie się, co trzeba wziąć pod uwagę projektując kuchnię na wymiar.

Kuchnie na wymiar czy gotowe – jak rozwiązać ten dylemat?

Projektując kuchnie mamy dwie możliwości – zakup mebli gotowych lub robionych na wymiar. Te pierwsze to opcja zazwyczaj tańsza i szybsza, jako że meble gotowe możemy zamówić bezpośrednio z salonu lub internetowego katalogu. Są przystosowane do spełniania tradycyjnych funkcji i kompatybilne z najpopularniejszymi sprzętami AGD, takimi jak zmywarka, piekarnik czy kuchenka. Nie dają jednak dużej swobody adaptacji do specyficznych wymiarów kuchni, gdyż mają zazwyczaj określony rozmiar. I tu właśnie górę nad nimi biorą meble na wymiar. Choć dużo droższe, dają jednak możliwość większej ich modyfikacji, dzięki czemu dopasować je można do każdej indywidualnej kuchni. Specjalistyczni wykonawcy pomogą idealnie wpasować je do każdego wnętrza, zgodnie z naszymi zachciankami.

Jaki jest koszt mebli kuchennych na wymiar?

Kuchnie na wymiar to spory wydatek, który warto jednak uwzględnić w naszym budżecie. I koszt jest ogromnie zróżnicowany i zależy od wielu czynników- naszego miejsca zamieszkania, konkretnego wykonawcy, wielkości zabudowy kuchennej, rodzaju materiału czy innych indywidualnych elementów. Im bardziej skomplikowany system mebli kuchennych, tym oczywiście i cena wzrasta. Koszt kuchni na wymiar podaje się za metr bieżący, czyli metr szafek liczony jako metr szafek stojących i metr szafek wiszących. Do nadrożnych mebli kuchennych na wymiar należą te produkowane z drewna oraz forniru i płyt MDF. Cena zależy także od standardu wykończenia i co jest w niego włączone. Wszystkie te aspekty uzgodnić należy indywidualnie z wykonawcą.

Skąd wziąć inspiracje na kuchnie na wymiar?